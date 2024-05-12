https://ria.ru/20240512/obstrel-1945361841.html

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:53

2024-05-12T11:53

2024-05-12T13:58

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945363407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e65d4cb7441b9501aec75660af545de.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/gosdumy-1943929554.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде. 2024-05-12T11:53 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела