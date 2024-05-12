https://ria.ru/20240512/obstrel-1945361841.html
Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:53
2024-05-12T11:53
2024-05-12T13:58
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/gosdumy-1943929554.html
белгород
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде
Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.
2024-05-12T11:53
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
Белгород подвергся массированному обстрелу, снаряд попал в жилой дом