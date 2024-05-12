https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945473447.html

В Петербурге на стройке школы пострадали четыре человека

В Петербурге на стройке школы пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.05.2024

В Петербурге на стройке школы пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при обрушении опалубки на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщила администрации района. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T23:50

2024-05-12T23:50

2024-05-12T23:50

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обрушении опалубки на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщила администрации района.Инцидент произошел в воскресенье вечером на Камероновской улице. В дежурную службу администрации Пушкинского района поступило сообщение об обрушении опалубки на строительной площадке. "По информации застройщика, при устройстве перекрытия над вторым этажом, который производил подрядчик, не выдержала часть опалубки… Обрушения конструкций здания не было. Четверо пострадавших направлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что представители застройщика находятся на объекте с целью выяснения причин произошедшего. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Санкт-Петербургу, обрушение произошло при проведении заливки кровли актового зала строящейся школы. Четверо рабочих были извлечены из-под завалов до прибытия спасателей.

https://ria.ru/20231016/obrushenie-1903181052.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург