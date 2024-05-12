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Завал после обрушения подъезда дома в Коми разбирали всю ночь - РИА Новости, 12.05.2024
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10:14 12.05.2024 (обновлено: 10:32 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945348564.html
Завал после обрушения подъезда дома в Коми разбирали всю ночь
Завал после обрушения подъезда дома в Коми разбирали всю ночь - РИА Новости, 12.05.2024
Завал после обрушения подъезда дома в Коми разбирали всю ночь
Разбор завалов после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми шел всю ночь, работы продолжаются, сообщило региональное управление РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:14
2024-05-12T10:32
происшествия
россия
печора
республика коми
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Разбор завалов после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми шел всю ночь, работы продолжаются, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. "Разбор завала в общежитии продолжается. Работы велись всю ночь", - информирует ведомство. Отмечается, что в воскресенье утром в Печору прибыла аэромобильная группировка ГУМЧС России по Коми. Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды. Власти Коми сообщали, что обрушение затронуло нежилую часть пятиэтажки.
https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html
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россия
печора
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Разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре, сообщили в СУ СУ. Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов. Расселение поврежденного дома начнется 15 мая, все жильцы эвакуированы.
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происшествия, россия, печора, республика коми, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Печора, Республика Коми, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Завал после обрушения подъезда дома в Коми разбирали всю ночь

МЧС: разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре шел всю ночь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Разбор завалов после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми шел всю ночь, работы продолжаются, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"Разбор завала в общежитии продолжается. Работы велись всю ночь", - информирует ведомство.
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11 мая, 14:18
Отмечается, что в воскресенье утром в Печору прибыла аэромобильная группировка ГУМЧС России по Коми.
Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды.
Власти Коми сообщали, что обрушение затронуло нежилую часть пятиэтажки.
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ПроисшествияРоссияПечораРеспублика КомиВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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