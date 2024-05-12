https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах

Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах - РИА Новости, 12.05.2024

Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах

В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:48

2024-05-12T13:48

2024-05-12T16:13

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов, сообщил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Чернышенко."Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны", — отметил он.По словам Чернышенко, власти обеспечивают высокую динамику роста бюджетных мест с акцентом на региональные вузы. В частности, на следующий учебный год их количество увеличилось до 620,5 тысячи, из которых 28,5 тысячи досталось новым российским регионам. При этом основными направлениями обучения будут инженерные кадры, медики и кадры для системы образования. Чернышенко добавил, что власти также продолжат пересмотр структуры приема в вузы для наращивания объема контрольных цифр по тем специальностям и направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов, обеспечения технологического лидерства, а также для снабжения кадрами социальной сферы.

https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945402140.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко