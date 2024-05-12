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Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах
Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах - РИА Новости, 12.05.2024
Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах
В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:48
2024-05-12T13:48
2024-05-12T16:13
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов, сообщил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Чернышенко."Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны", — отметил он.По словам Чернышенко, власти обеспечивают высокую динамику роста бюджетных мест с акцентом на региональные вузы. В частности, на следующий учебный год их количество увеличилось до 620,5 тысячи, из которых 28,5 тысячи досталось новым российским регионам. При этом основными направлениями обучения будут инженерные кадры, медики и кадры для системы образования. Чернышенко добавил, что власти также продолжат пересмотр структуры приема в вузы для наращивания объема контрольных цифр по тем специальностям и направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов, обеспечения технологического лидерства, а также для снабжения кадрами социальной сферы.
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945402140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах
В России с 2026 года начнут внедрять новую систему высшего образования
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов, сообщил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Чернышенко.
«
"Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны", — отметил он.
По словам Чернышенко, власти обеспечивают высокую динамику роста бюджетных мест с акцентом на региональные вузы. В частности, на следующий учебный год их количество увеличилось до 620,5 тысячи, из которых 28,5 тысячи досталось новым российским регионам. При этом основными направлениями обучения будут инженерные кадры, медики и кадры для системы образования. Чернышенко добавил, что власти также продолжат пересмотр структуры приема в вузы для наращивания объема контрольных цифр по тем специальностям и направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов, обеспечения технологического лидерства, а также для снабжения кадрами социальной сферы.