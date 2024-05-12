https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html

На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова

На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова - РИА Новости, 12.05.2024

На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова

Украина потеряет еще больше войск, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, пишет The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:25

2024-05-12T08:25

2024-05-12T13:41

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина потеряет еще больше войск, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, пишет The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана."Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии", — предупредил бывший военный.Экс-офицер также добавил, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.

https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html

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в мире, харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы украины, виталий ганчев, политика