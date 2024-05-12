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На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова - РИА Новости, 12.05.2024
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08:25 12.05.2024 (обновлено: 13:41 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html
На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова
На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова - РИА Новости, 12.05.2024
На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова
Украина потеряет еще больше войск, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, пишет The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:25
2024-05-12T13:41
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина потеряет еще больше войск, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, пишет The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана."Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии", — предупредил бывший военный.Экс-офицер также добавил, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html
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в мире, харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы украины, виталий ганчев, политика
В мире, Харьковская область, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Политика
На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова

NYT: Украина потеряет еще больше войск, если не сдаст Харьковскую область

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украина потеряет еще больше войск, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, пишет The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана.
«
"Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии", — предупредил бывший военный.
Экс-офицер также добавил, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.
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СМИ раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в зоне СВО
11 мая, 15:29
В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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В миреХарьковская областьУкраинаХарьковВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевПолитика
 
 
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