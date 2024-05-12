https://ria.ru/20240512/novak-1945393070.html
Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве
Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве
Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из слов... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:29
2024-05-12T14:29
2024-05-12T14:29
россия
павел завальный
сергей цивилев
александр новак
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из слов главы комитета Павла Завального. "Задачи в ТЭКе сложные, но однозначно решаемые. И единодушная, даже я бы сказал единогласная поддержка Александра Валентиновича членами комитета нашего показывает, что это доверие должно быть и может быть однозначно оправдано", - сказал он во время пресс-подхода. Также Завальный выразил благодарность министру энергетики Николаю Шульгинову "за совместную работу на протяжении последних четырех лет". "Была очень конструктивная работа, есть результаты этой работы, они видны. Большая благодарность министерству энергетики в его лице", - добавил он. "Сегодня предложена новая кандидатура, Цивилев Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич человек не новый в ТЭКе, он работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, это касается угольной отрасли, потом в качестве губернатора Кемеровской области, по сути Кузбасса, где добывается и производится более 50% всей добычи угля в стране", - также сказал Завальный. Кроме этого, на протяжении последних четырех лет Цивилев возглавляет комиссию по энергетике Госсовета, уточнил Завальный. "У нас нет сомнений, что Сергей Евгеньевич однозначно справится с поставленными задачами, с оказанным доверием. Поэтому также было единодушие, единогласная поддержка комитета", - сказал он в заключение.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел завальный, сергей цивилев, александр новак, госдума рф, политика
Россия, Павел Завальный, Сергей Цивилев, Александр Новак, Госдума РФ, Политика
Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве
Комитет ГД поддержал Новака и Цивилева на посты вице-премьера и главы Минэнерго
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из слов главы комитета Павла Завального.
"Задачи в ТЭКе сложные, но однозначно решаемые. И единодушная, даже я бы сказал единогласная поддержка Александра Валентиновича членами комитета нашего показывает, что это доверие должно быть и может быть однозначно оправдано", - сказал он во время пресс-подхода.
Также Завальный выразил благодарность министру энергетики Николаю Шульгинову
"за совместную работу на протяжении последних четырех лет". "Была очень конструктивная работа, есть результаты этой работы, они видны. Большая благодарность министерству энергетики в его лице", - добавил он.
"Сегодня предложена новая кандидатура, Цивилев Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич человек не новый в ТЭКе, он работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, это касается угольной отрасли, потом в качестве губернатора Кемеровской области
, по сути Кузбасса, где добывается и производится более 50% всей добычи угля в стране", - также сказал Завальный.
Кроме этого, на протяжении последних четырех лет Цивилев возглавляет комиссию по энергетике Госсовета, уточнил Завальный.
"У нас нет сомнений, что Сергей Евгеньевич однозначно справится с поставленными задачами, с оказанным доверием. Поэтому также было единодушие, единогласная поддержка комитета", - сказал он в заключение.