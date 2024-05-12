https://ria.ru/20240512/novak-1945393070.html

Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве

Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет ГД поддержал кандидатуры Новака и Цивилева на посты в правительстве

Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из слов... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:29

2024-05-12T14:29

2024-05-12T14:29

россия

павел завальный

сергей цивилев

александр новак

госдума рф

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуры Александра Новака и Сергея Цивилева на посты вице-премьера и министра энергетики России, следует из слов главы комитета Павла Завального. "Задачи в ТЭКе сложные, но однозначно решаемые. И единодушная, даже я бы сказал единогласная поддержка Александра Валентиновича членами комитета нашего показывает, что это доверие должно быть и может быть однозначно оправдано", - сказал он во время пресс-подхода. Также Завальный выразил благодарность министру энергетики Николаю Шульгинову "за совместную работу на протяжении последних четырех лет". "Была очень конструктивная работа, есть результаты этой работы, они видны. Большая благодарность министерству энергетики в его лице", - добавил он. "Сегодня предложена новая кандидатура, Цивилев Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич человек не новый в ТЭКе, он работал в ТЭКе сначала в отраслевом сегменте, это касается угольной отрасли, потом в качестве губернатора Кемеровской области, по сути Кузбасса, где добывается и производится более 50% всей добычи угля в стране", - также сказал Завальный. Кроме этого, на протяжении последних четырех лет Цивилев возглавляет комиссию по энергетике Госсовета, уточнил Завальный. "У нас нет сомнений, что Сергей Евгеньевич однозначно справится с поставленными задачами, с оказанным доверием. Поэтому также было единодушие, единогласная поддержка комитета", - сказал он в заключение.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, павел завальный, сергей цивилев, александр новак, госдума рф, политика