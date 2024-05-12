https://ria.ru/20240512/nato-1945325451.html

В НАТО исключили планы по развертыванию вооруженных сил на Украине

В НАТО исключили планы по развертыванию вооруженных сил на Украине - РИА Новости, 12.05.2024

В НАТО исключили планы по развертыванию вооруженных сил на Украине

У НАТО нет планов разворачивать свои вооруженные силы на Украине, заявил в субботу замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая перед аудиторией в румынском городе РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T04:40

2024-05-12T04:40

2024-05-12T07:32

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КИШИНЕВ, 12 мая – РИА Новости. У НАТО нет планов разворачивать свои вооруженные силы на Украине, заявил в субботу замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая перед аудиторией в румынском городе Арад.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Макрон подчеркнул важность продолжения предоставления помощи Украине. И НАТО по-прежнему заинтересовано в оказании поддержки Украине всеми возможными способами. Но у нас в НАТО, где решения принимаются консенсусом, на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины. Наша поддержка связана с тем, чтобы не допустить обострения конфликта между НАТО и Россией", — сказал Джоанэ в ходе презентации своей книги "Борьба за будущее Румынии. Размышление румына на вершине НАТО".Мероприятие транслировалось в режиме онлайн на странице чиновника в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).Джоанэ ответил аудитории, что в НАТО нет понимания относительно длительности военных действий на Украине, "но на данный момент все признаки указывают на продолжение". "И недавние решения о тренировке (украинских) летчиков и поставке истребителей F-16 связаны с текущей обстановкой на Украине. Я считаю, что здесь мы не перешли красные линии", — добавил он.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявила, что в Нидерландах рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945153429.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945325092.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

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россия

нидерланды

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украина, россия, нидерланды, эммануэль макрон, сергей лавров, александр шульгин, нато, евросоюз, f-16