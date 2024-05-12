https://ria.ru/20240512/naryshkin-1945458975.html

Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР

Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:20

2024-05-12T21:20

2024-05-12T22:01

политика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

россия

сергей нарышкин

владимир путин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: – на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, россия, сергей нарышкин, владимир путин, назначение нового состава правительства россии