https://ria.ru/20240512/naryshkin-1945458975.html
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:20
2024-05-12T21:20
2024-05-12T22:01
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
россия
сергей нарышкин
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: – на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Совет Федерации РФ, Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Путин предложил переназначить Нарышкина директором Службы внешней разведки