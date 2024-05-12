https://ria.ru/20240512/nalogi-1945404732.html

В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:08

2024-05-12T15:08

2024-05-12T15:08

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже много предложений было высказано депутатами разных фракций. Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертом совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц", - сообщил Макаров по итогам заседания комитета, на котором была поддержана кандидатура Антона Силуанова на пост министра финансов, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным. "Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба всех: бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию, с тем чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к уже внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года", - добавил депутат. Макаров напомнил, что глава государства в послании Федеральному собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. "В первую очередь это - растущие социальные расходы", - уточнил Макаров. "Но при этом налоговая система должны быть стабильной, с тем чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, андрей макаров, антон силуанов, михаил мишустин, госдума рф