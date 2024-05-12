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В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы - РИА Новости, 12.05.2024
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15:08 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/nalogi-1945404732.html
В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы
В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы
Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:08
2024-05-12T15:08
экономика
россия
андрей макаров
антон силуанов
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже много предложений было высказано депутатами разных фракций. Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертом совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц", - сообщил Макаров по итогам заседания комитета, на котором была поддержана кандидатура Антона Силуанова на пост министра финансов, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным. "Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба всех: бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию, с тем чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к уже внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года", - добавил депутат. Макаров напомнил, что глава государства в послании Федеральному собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. "В первую очередь это - растущие социальные расходы", - уточнил Макаров. "Но при этом налоговая система должны быть стабильной, с тем чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет", - добавил он.
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экономика, россия, андрей макаров, антон силуанов, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Андрей Макаров, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

В Госдуме 20 мая начнется публичное обсуждение налоговой реформы

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже много предложений было высказано депутатами разных фракций. Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертом совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц", - сообщил Макаров по итогам заседания комитета, на котором была поддержана кандидатура Антона Силуанова на пост министра финансов, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным.
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"Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба всех: бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию, с тем чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к уже внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года", - добавил депутат.
Макаров напомнил, что глава государства в послании Федеральному собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. "В первую очередь это - растущие социальные расходы", - уточнил Макаров.
"Но при этом налоговая система должны быть стабильной, с тем чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияАндрей МакаровАнтон СилуановМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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