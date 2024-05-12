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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава - РИА Новости, 12.05.2024
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16:15 12.05.2024 (обновлено: 16:28 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/murashko-1945421129.html
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:15
2024-05-12T16:28
политика
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
назначение нового состава правительства россии
россия
свердловск
екатеринбург
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщила пресс-служба комитета.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава.Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, назначение нового состава правительства россии, россия, свердловск, екатеринбург, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Политика, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Михаил Мурашко, Назначение нового состава правительства России, Россия, Свердловск, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Мурашко на пост главы Минздрава

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщила пресс-служба комитета.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава.
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Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".
В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.
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ПолитикаГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоНазначение нового состава правительства РоссииРоссияСвердловскЕкатеринбургМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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