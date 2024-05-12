https://ria.ru/20240512/murashko-1945421129.html

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:15

2024-05-12T16:15

2024-05-12T16:28

политика

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

назначение нового состава правительства россии

россия

свердловск

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, сообщила пресс-служба комитета.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава.Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

россия

свердловск

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, назначение нового состава правительства россии, россия, свердловск, екатеринбург, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)