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Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
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14:53 12.05.2024 (обновлено: 16:17 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде
Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде
К теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры, киевский режим непременно ответит за это, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:53
2024-05-12T16:17
белгород
россия
киев
родион мирошник
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. К теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры, киевский режим непременно ответит за это, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что это временное явление, так как "киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершенное". "Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет", - отметил дипломат. Мирошник подчеркнул, что теракт в Белгороде — наглядный пример как киевский режим воюет с гражданскими людьми. &quot;Проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей. Всё, что они совершили сегодня является военным преступлением и актом терроризма&quot;, - указал он.
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белгород, россия, киев, родион мирошник, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Россия, Киев, Родион Мирошник, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде

Мирошник: иностранные спонсоры имеют прямое отношение к теракту в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. К теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры, киевский режим непременно ответит за это, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Он добавил, что это временное явление, так как "киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершенное".
«
"Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет", - отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что теракт в Белгороде — наглядный пример как киевский режим воюет с гражданскими людьми.
«

"Проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей. Всё, что они совершили сегодня является военным преступлением и актом терроризма", - указал он.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек
Вчера, 14:16
 
БелгородРоссияКиевРодион МирошникОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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