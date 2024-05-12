https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде

Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде

К теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры, киевский режим непременно ответит за это, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:53

2024-05-12T14:53

2024-05-12T16:17

белгород

россия

киев

родион мирошник

обрушение части дома в белгороде после обстрела

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945399020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bce97e736b77ff0094f55d3b35579a1b.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. К теракту в Белгороде имеют прямое отношение иностранные спонсоры, киевский режим непременно ответит за это, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что это временное явление, так как "киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершенное". "Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет", - отметил дипломат. Мирошник подчеркнул, что теракт в Белгороде — наглядный пример как киевский режим воюет с гражданскими людьми. "Проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей. Всё, что они совершили сегодня является военным преступлением и актом терроризма", - указал он.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945390410.html

белгород

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, россия, киев, родион мирошник, обрушение части дома в белгороде после обстрела