https://ria.ru/20240512/miroshnichenko-1945409615.html

ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР

ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2024

ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР

Удары по мирным жителям наносятся со стороны ВСУ от бессилия, такие действия показывают "лицо" противника, заявил журналистам председатель Народного Совета ЛНР... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:27

2024-05-12T15:27

2024-05-12T16:19

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Удары по мирным жителям наносятся со стороны ВСУ от бессилия, такие действия показывают "лицо" противника, заявил журналистам председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. "Это безвыходность, бессилие – бить просто по гражданскому населению. Это же не новость, когда они просто по парку ударили (2 июня 2014 года авиаудар в Луганске – ред.), когда по Кондрашовке ударили в 2014 году (авиаудар со стороны ВСУ по жилой улице – ред.), когда попадали просто в центр Луганска, который был тогда уже окружен. Это лицо, мягко говоря, противника и врага, вот и вся история. Всегда нужно понимать, что пока идет война, а для нас это война, не нужно расслабляться и забывать, что враг бесчеловечен", - сказал Мирошниченко. В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В субботу ВСУ ударили по кафе в Донецке, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять пострадали. В ночь на субботу ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках, четыре человека погибли, 11 пострадали, около 40 домов были повреждены.

https://ria.ru/20240512/syrskiy-1945407017.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

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