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ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 12.05.2024 (обновлено: 16:19 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/miroshnichenko-1945409615.html
ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР
ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2024
ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР
Удары по мирным жителям наносятся со стороны ВСУ от бессилия, такие действия показывают "лицо" противника, заявил журналистам председатель Народного Совета ЛНР... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:27
2024-05-12T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганск
луганская народная республика
денис мирошниченко
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Удары по мирным жителям наносятся со стороны ВСУ от бессилия, такие действия показывают "лицо" противника, заявил журналистам председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. "Это безвыходность, бессилие – бить просто по гражданскому населению. Это же не новость, когда они просто по парку ударили (2 июня 2014 года авиаудар в Луганске – ред.), когда по Кондрашовке ударили в 2014 году (авиаудар со стороны ВСУ по жилой улице – ред.), когда попадали просто в центр Луганска, который был тогда уже окружен. Это лицо, мягко говоря, противника и врага, вот и вся история. Всегда нужно понимать, что пока идет война, а для нас это война, не нужно расслабляться и забывать, что враг бесчеловечен", - сказал Мирошниченко. В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В субботу ВСУ ударили по кафе в Донецке, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять пострадали. В ночь на субботу ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках, четыре человека погибли, 11 пострадали, около 40 домов были повреждены.
https://ria.ru/20240512/syrskiy-1945407017.html
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в мире, россия, луганск, луганская народная республика, денис мирошниченко, денис пушилин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Денис Мирошниченко, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ наносят удары по мирным жителям от бессилия, заявили в ЛНР

Мирошниченко: удары ВСУ по мирным жителям показывают "лицо" противника

© Фото : МЧС Луганской Народной РеспубликиПоследствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : МЧС Луганской Народной Республики
Последствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Удары по мирным жителям наносятся со стороны ВСУ от бессилия, такие действия показывают "лицо" противника, заявил журналистам председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.
«
"Это безвыходность, бессилие – бить просто по гражданскому населению. Это же не новость, когда они просто по парку ударили (2 июня 2014 года авиаудар в Луганске – ред.), когда по Кондрашовке ударили в 2014 году (авиаудар со стороны ВСУ по жилой улице – ред.), когда попадали просто в центр Луганска, который был тогда уже окружен. Это лицо, мягко говоря, противника и врага, вот и вся история. Всегда нужно понимать, что пока идет война, а для нас это война, не нужно расслабляться и забывать, что враг бесчеловечен", - сказал Мирошниченко.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Вчера, 15:13
В воскресенье в МО РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В субботу ВСУ ударили по кафе в Донецке, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять пострадали. В ночь на субботу ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках, четыре человека погибли, 11 пострадали, около 40 домов были повреждены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаДенис МирошниченкоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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