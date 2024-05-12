https://ria.ru/20240512/minoborony-1945331332.html

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 12.05.2024

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России

Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:14

2024-05-12T07:14

2024-05-12T09:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

волгоградская область

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве."Точки-У" сбили над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью, два над Липецкой, еще один — над Волгоградской областью.Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что беспилотник упал на территории Волгоградского НПЗ, в результате возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, жертв нет.Кроме того, украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка, угрозу нейтрализовали, также обошлось без жертв.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240512/gladkov-1945329866.html

https://ria.ru/20240512/bundestag-1945328108.html

белгородская область

волгоградская область

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белгородская область, волгоградская область, россия