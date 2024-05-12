https://ria.ru/20240512/minoborony-1945331332.html
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 12.05.2024
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России
Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:14
2024-05-12T07:14
2024-05-12T09:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
волгоградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве."Точки-У" сбили над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью, два над Липецкой, еще один — над Волгоградской областью.Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что беспилотник упал на территории Волгоградского НПЗ, в результате возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, жертв нет.Кроме того, украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка, угрозу нейтрализовали, также обошлось без жертв.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240512/gladkov-1945329866.html
https://ria.ru/20240512/bundestag-1945328108.html
белгородская область
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, волгоградская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Волгоградская область, Россия
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России
Минобороны: ПВО ночью уничтожила над Россией две ракеты "Точка-У" и шесть БПЛА