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В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 12.05.2024 (обновлено: 09:53 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/minoborony-1945331332.html
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России - РИА Новости, 12.05.2024
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России
Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:14
2024-05-12T09:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
волгоградская область
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) &quot;Точка-У&quot; по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — рассказали в ведомстве."Точки-У" сбили над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью, два над Липецкой, еще один — над Волгоградской областью.Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что беспилотник упал на территории Волгоградского НПЗ, в результате возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, жертв нет.Кроме того, украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка, угрозу нейтрализовали, также обошлось без жертв.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240512/gladkov-1945329866.html
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белгородская область, волгоградская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Волгоградская область, Россия
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на территорию России

Минобороны: ПВО ночью уничтожила над Россией две ракеты "Точка-У" и шесть БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью две ракеты "Точка-У" и шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

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"Точки-У" сбили над Белгородской областью. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью, два над Липецкой, еще один — над Волгоградской областью.
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что беспилотник упал на территории Волгоградского НПЗ, в результате возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, жертв нет.
Кроме того, украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка, угрозу нейтрализовали, также обошлось без жертв.
Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВолгоградская областьРоссия
 
 
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