https://ria.ru/20240512/mask-1945322621.html

Маск высмеял работу ФРС США

Маск высмеял работу ФРС США - РИА Новости, 12.05.2024

Маск высмеял работу ФРС США

Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выложив на своей странице в соцсети X фотографию правил... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T02:59

2024-05-12T02:59

2024-05-12T05:28

сша

илон маск

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выложив на своей странице в соцсети X фотографию правил настольной игры "Монополия".На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств. "Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги", — говорится в правилах."Вот как работает Федеральный резерв", — написал Маск под изображением.

https://ria.ru/20240509/ssha-1944864681.html

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сша, илон маск, федеральная резервная система сша