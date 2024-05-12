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Маск высмеял работу ФРС США
Маск высмеял работу ФРС США - РИА Новости, 12.05.2024
Маск высмеял работу ФРС США
Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выложив на своей странице в соцсети X фотографию правил... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T02:59
2024-05-12T02:59
2024-05-12T05:28
сша
илон маск
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выложив на своей странице в соцсети X фотографию правил настольной игры "Монополия".На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств. "Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги", — говорится в правилах."Вот как работает Федеральный резерв", — написал Маск под изображением.
https://ria.ru/20240509/ssha-1944864681.html
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сша, илон маск, федеральная резервная система сша
США, Илон Маск, Федеральная резервная система США
Маск высмеял работу ФРС США
Маск сравнил работу ФРС США с правилами настольной игры "Монополия"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выложив на своей странице в соцсети X фотографию правил настольной игры "Монополия".
На прикрепленном к публикации изображении разъясняется развитие событий в игре в том случае, если банк остается без денежных средств.
"Некоторые игроки думают, что, если в Банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом. Чтобы продолжить игру, используйте листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого игрока, пока в Банке снова не появится достаточно денег для продолжения работы. Также банкир может выпустить "новые" деньги на обычных листках бумаги", — говорится в правилах.
«
"Вот как работает Федеральный резерв", — написал Маск под изображением.