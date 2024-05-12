https://ria.ru/20240512/markl-1945319801.html

Супруга принца Гарри после ДНК-теста назвала Нигерию своей страной

Супруга принца Гарри после ДНК-теста назвала Нигерию своей страной - РИА Новости, 12.05.2024

Супруга принца Гарри после ДНК-теста назвала Нигерию своей страной

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, ранее узнавшая о своем нигерийском происхождении, в ходе визита в Нигерию назвала её "своей страной". РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T01:29

2024-05-12T01:29

2024-05-12T01:56

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, ранее узнавшая о своем нигерийском происхождении, в ходе визита в Нигерию назвала её "своей страной". В октябре 2022 года Маркл заявляла, что, согласно генеалогическому тесту ДНК, она является "на 43% нигерийкой". По данным газеты Daily Mail, на днях супруги отправились в поездку в Нигерию. "Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране... моей стране", - заявила супруга британского принца, слова которой приводит газета. По словам герцогини Сассекской, узнав о своих нигерийских корнях, она в первую очередь позвонила маме. "Я хотела узнать, известно ли ей об этом", - отметила Маркл. "Быть афроамериканкой частично означает знать не так много о своей родословной или происхождении, о том, откуда именно ты родом", - добавила она. Она назвала "поразительной" возможность узнать больше о своих корнях. "Это только начало этого открытия", - подчеркнула Маркл. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.

https://ria.ru/20240323/podderzhali-1935146981.html

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в мире, нигерия, великобритания, меган маркл, опра уинфри