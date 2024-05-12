https://ria.ru/20240512/manturov-1945411659.html

Мантуров обозначил главные направления работы

Мантуров обозначил главные направления работы - РИА Новости, 12.05.2024

Мантуров обозначил главные направления работы

Кандидат в первые вице-премьеры РФ - ныне исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Денис Мантуров обозначил главные стратегические акценты... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:40

2024-05-12T15:40

2024-05-12T15:40

экономика

россия

михаил мишустин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат в первые вице-премьеры РФ - ныне исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Денис Мантуров обозначил главные стратегические акценты работы по направлениям, которые ему предложено курировать. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера РФ. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал его кандидатуру. Так, в частности, в планах Мантурова: уделять еще большее внимание достижению технологического суверенитета, делая акцент на станкостроении, промышленных роботах и химпродукции, усиление позиций России в космосе, также особая роль будет отведена дальнейшему наращиванию возможностей предприятий ОПК. "Хотел бы обозначить основные акценты по стратегическим направлениям, которые мне предложено курировать. В части промышленности ещё большее внимание необходимо уделять достижению технологического суверенитета. Для этого в формате новых национальных проектов будет усилена работа по междисциплинарным отраслям. Имея в виду выпуск станков, промышленных роботов, а также формирование полного производственного цикла по химической продукции", - сказал он, выступая на комитете Госдумы по промышленности и торговле. "Особую роль мы отводим дальнейшему наращиванию возможностей предприятий ОПК. С 2022 года по наиболее востребованной министерством обороны и другими силовыми ведомствами номенклатуре производство выросло многократно", - добавил он. При этом чиновник подчеркнул, что в отношении развития торговой сферы особенно важны два направления. Первое – это мягкое государственное регулирование онлайн-торговли, которая с 2020 года выросла почти в 3 раза. И вторая задача – это нормативное обеспечение увеличения присутствия на полках всех магазинов российской непродовольственной продукции.

https://ria.ru/20240511/manturov-1945274467.html

https://ria.ru/20240512/manturov-1945408567.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф