https://ria.ru/20240512/manturov-1945408567.html
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:23
2024-05-12T15:23
2024-05-12T15:33
политика
россия
госдума рф
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917577468_0:231:3026:1933_1920x0_80_0_0_04c16b0db903b665f7b1294cfb643839.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев."Да, поддержали единогласно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917577468_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_cb1238c34bf6e690545a9704a6630d7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, денис мантуров
Политика, Россия, Госдума РФ, Денис Мантуров
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет ГД по торговле поддержал Мантурова на пост первого вице-премьера