https://ria.ru/20240512/manturov-1945408567.html

Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:23

2024-05-12T15:23

2024-05-12T15:33

политика

россия

госдума рф

денис мантуров

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев."Да, поддержали единогласно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф, денис мантуров