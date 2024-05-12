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Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
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15:23 12.05.2024 (обновлено: 15:33 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/manturov-1945408567.html
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:23
2024-05-12T15:33
политика
россия
госдума рф
денис мантуров
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев."Да, поддержали единогласно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.
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политика, россия, госдума рф, денис мантуров
Политика, Россия, Госдума РФ, Денис Мантуров
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет ГД по торговле поддержал Мантурова на пост первого вице-премьера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ, сообщил РИА Новости его глава Владимир Гутенев.
"Да, поддержали единогласно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил повысить чиновника до первого вице-премьера РФ.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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11 мая, 21:41
 
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