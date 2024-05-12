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Макрон при мысли о России "щетинится как еж", заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
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07:45 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/makron-1945333397.html
Макрон при мысли о России "щетинится как еж", заявил Рогов
Макрон при мысли о России "щетинится как еж", заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
Макрон при мысли о России "щетинится как еж", заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон при мысли о России щетинится РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:45
2024-05-12T07:45
в мире
эммануэль макрон
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон при мысли о России щетинится как еж. Ранее Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Вместе с этим Макрон заявил, что "изо всех надеется", что Франции не придется вступать в боевые действия. "Макрон своими мыслями и заявлениями о России щетинится как еж. Вспоминается строчка из песни Высоцкого: "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Это про Макрона. То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пытаясь вести многовекторную политику, Макрон видимо так и не смог определиться, кем ему лучше быть: красивым или умным.
https://ria.ru/20240512/frantsiya-1945327926.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир рогов, россия
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Россия
Макрон при мысли о России "щетинится как еж", заявил Рогов

Рогов: Макрон при мысли о России щетинится как еж

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон при мысли о России щетинится как еж.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Вместе с этим Макрон заявил, что "изо всех надеется", что Франции не придется вступать в боевые действия.
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"Макрон своими мыслями и заявлениями о России щетинится как еж. Вспоминается строчка из песни Высоцкого: "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Это про Макрона. То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, пытаясь вести многовекторную политику, Макрон видимо так и не смог определиться, кем ему лучше быть: красивым или умным.
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В миреЭммануэль МакронВладимир РоговРоссия
 
 
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