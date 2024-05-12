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Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы - РИА Новости, 12.05.2024
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23:39 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/litva-1945472790.html
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы - РИА Новости, 12.05.2024
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T23:39
2024-05-12T23:39
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из информации на сайте Главной избирательной комиссии Литвы. По данным комиссии, после обработки данных 1008 участков из 1895 Науседа набирает 49,63% от количества проголосовавших, что составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех избирателей страны. Вторым идёт скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис, недавно лишённый мандата за антисемитские высказывания, он набирает 12,99%.
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в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы

Избирком: президент Литвы Науседа лидирует на выборах главы государства с 49,63%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из информации на сайте Главной избирательной комиссии Литвы.
По данным комиссии, после обработки данных 1008 участков из 1895 Науседа набирает 49,63% от количества проголосовавших, что составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех избирателей страны.
Вторым идёт скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис, недавно лишённый мандата за антисемитские высказывания, он набирает 12,99%.
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