https://ria.ru/20240512/litva-1945472790.html

Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы

Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы - РИА Новости, 12.05.2024

Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T23:39

2024-05-12T23:39

2024-05-12T23:39

в мире

литва

гитанас науседа

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из информации на сайте Главной избирательной комиссии Литвы. По данным комиссии, после обработки данных 1008 участков из 1895 Науседа набирает 49,63% от количества проголосовавших, что составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех избирателей страны. Вторым идёт скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис, недавно лишённый мандата за антисемитские высказывания, он набирает 12,99%.

https://ria.ru/20240304/putin-1930994270.html

литва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, гитанас науседа