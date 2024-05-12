https://ria.ru/20240512/litva-1945472790.html
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы - РИА Новости, 12.05.2024
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T23:39
2024-05-12T23:39
2024-05-12T23:39
в мире
литва
гитанас науседа
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из информации на сайте Главной избирательной комиссии Литвы. По данным комиссии, после обработки данных 1008 участков из 1895 Науседа набирает 49,63% от количества проголосовавших, что составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех избирателей страны. Вторым идёт скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис, недавно лишённый мандата за антисемитские высказывания, он набирает 12,99%.
https://ria.ru/20240304/putin-1930994270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Действующий президент Науседа лидирует на выборах главы Литвы
Избирком: президент Литвы Науседа лидирует на выборах главы государства с 49,63%
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства, набирая 49,63% после обработки данных с более половины участков, следует из информации на сайте Главной избирательной комиссии Литвы.
По данным комиссии, после обработки данных 1008 участков из 1895 Науседа набирает 49,63% от количества проголосовавших, что составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех избирателей страны.
Вторым идёт скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис, недавно лишённый мандата за антисемитские высказывания, он набирает 12,99%.