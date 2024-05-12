https://ria.ru/20240512/litva-1945315901.html

В Литве пройдут президентские выборы

В Литве пройдут президентские выборы - РИА Новости, 12.05.2024

В Литве пройдут президентские выборы

Выборы президента состоятся в воскресенье в Литве, среди восьми кандидатов, согласно последним опросам, больше всего шансов на победу имеют действующий... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T00:11

2024-05-12T00:11

2024-05-12T01:07

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Выборы президента состоятся в воскресенье в Литве, среди восьми кандидатов, согласно последним опросам, больше всего шансов на победу имеют действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Одновременно состоится референдум о разрешении двойного гражданства, иметь которое в настоящее время в Литве запрещено конституцией. Для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов. На выборах 2014 и 2019 года избрать президента в первом туре не удавалось. Участки будут открыты с 7.00 утра до 20.00 вечера (совпадает с мск). Участвовать в выборах имеет право 2,38 миллиона человек. Президент избирается сроком на пять лет. Второй срок или старая знакомая?Голосование на выборах президента Литвы досрочно началось в понедельник, в нём могли участвовать те, кто не сможет посетить участок в основной день в воскресенье. В пятницу и субботу была возможность также проголосовать на дому у тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не сможет посетить участок, по официальным данным заявлений на надомное голосование было подано почти 100 тысяч. Многие литовские политики, в том числе члены кабмина проголосовали уже на неделе, не дожидаясь воскресенья. Наибольшие шансы на победу, но не в первом туре, имеет действующий глава государства, беспартийный экономист Гитанас Науседа, которому через неделю исполнится 60 лет. Согласно последнему опросу, проведённому в апреле, за него готовы отдать голос 29,1% избирателей. Основная соперница и бывшая студентка Науседы 49-летняя экономист Ингрида Шимоните, проигравшая ему на выборах 2019 года во втором туре, согласно опросу, набирает 14%, хотя ещё в марте этот показатель едва превышал 10%. Шимоните, выдвинутая правящей партией литовских консерваторов "Союз отечества-Христианские демократы Литвы", проголосовала на выборах досрочно и сообщила журналистам, что отдала голос за "кандидата, которого знает лучше всего, то есть за себя". За Шимоните проголосовал досрочно и председатель партии, действующий глава МИД Литвы Габриелем Ландсбергис. Ещё в марте по опросам Шимоните опережал самовыдвиженец, 48-летний юрист Игнас Вегеле, председатель Совета адвокатов Литвы. В апреле за него проголосовали бы 12,7% избирателей. За нормальные отношения с РоссиейПочти все кандидаты в президенты Литвы ожидаемо ориентированы на более тесное взаимодействие страны с союзниками по ЕС и НАТО и дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Однако в этом году необходимое количество подписей собрал независимый кандидат Эдуардас Вайткус, 67-летний врач-гематолог, доктор медицинских наук. В недавнем интервью он выступил за нейтральный и внеблоковый статус Литвы по примеру Австрии. По его словам, после вступления в агрессивный блок НАТО, стремящийся к конфронтации с Россией, безопасность Литвы не возросла, а снизилась. Он также заявил, что Крым принадлежит России, потому что крымчане выразили свою волю на референдуме, а опросы до сих пор показывают, что большинство жителей полуострова за вхождение Крыма в состав России, и добавил, что раз Литва признала самопровозглашенное Косово, обязана признать и Крым. Вайткус также назвал президента России Владимира Путина особенно опытным политиком, который делает то, что должен делать глава государства, и без которого Россия бы развалилась. Кандидаты и скандалыЕщё до начала предвыборной кампании в Литве разгорелся скандал из-за того, что Науседа, как выяснилось, в ходе участия в прошлых выборах скрыл членство в КПСС с 1988 года. Не обошлось без проблем и в предвыборной кампании Шимоните. Сразу после выдвижения выяснилось, что её предвыборный лозунг "Сильный президент — сильная страна", практически идентичен слогану "Сильный президент — сильная Россия", с которым Путин победил на выборах 2018 года. Руководителю предвыборного штаба Шимоните пришлось извиняться и менять лозунг. Незадолго до выборов из-за антисемитских высказываний был лишён депутатского мандата один из кандидатов в президенты Религию Жемайтайтис. В предвыборной гонке он при этом участвовать продолжит. Среди других кандидатов - заместитель генсека НАТО и министра обороны Литвы, первый литовский выпускник американской военной академии West Point Гедримас Еглинскас, вице-спикер сейма, представитель оппозиционной Партии труда Андрюс Мазуронис и бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас Вторая попытка узаконить второе гражданство Одновременно с первым туром выборов пройдёт референдум о двойном гражданстве, в настоящее время конституция Литвы запрещает иметь гражданство другого государства. Подобный референдум проходил и в 2019 году, однако был признан несостоявшимся, поскольку в нём приняли участие менее половины зарегистрированных избирателей. Из статьи 12 Конституции Литвы предлагается убрать пункт о том, что "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства".

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https://ria.ru/20231112/litva-1908951518.html

https://ria.ru/20240227/elkin-1929740169.html

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литва, россия, австрия, ингрида шимоните, гитанас науседа, владимир путин, нато, евросоюз, кпсс