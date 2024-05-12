https://ria.ru/20240512/liniya-1945446549.html
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших
Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте"... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:09
2024-05-12T19:09
2024-05-12T19:09
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945441576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fae554654c9b7bba6e2cb573425c8d34.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте" регионального Минздрава. Ранее глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил об атаках на горячую линию. "Работа телефона "горячей линии" восстановлена", - говорится в сообщении. В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945441576_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d229efaf62d3c1e4c45b805f92526dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родственников пострадавших