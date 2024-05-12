https://ria.ru/20240512/liniya-1945446549.html

В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших

В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших

Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте"... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:09

2024-05-12T19:09

2024-05-12T19:09

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте" регионального Минздрава. Ранее глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил об атаках на горячую линию. "Работа телефона "горячей линии" восстановлена", - говорится в сообщении. В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html

белгород

белгородская область

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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела