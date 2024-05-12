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В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших - РИА Новости, 12.05.2024
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19:09 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/liniya-1945446549.html
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших
Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте"... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:09
2024-05-12T19:09
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте" регионального Минздрава. Ранее глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил об атаках на горячую линию. "Работа телефона "горячей линии" восстановлена", - говорится в сообщении. В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
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белгород
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде восстановили работу горячей линии для родных пострадавших

В Белгороде восстановили работу горячей линии для родственников пострадавших

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа горячей линии для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде восстановлена, сообщается во "Вконтакте" регионального Минздрава.
Ранее глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил об атаках на горячую линию.
«
"Работа телефона "горячей линии" восстановлена", - говорится в сообщении.
В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Вчера, 18:48
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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