https://ria.ru/20240512/lavrov-1945458621.html
Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России
Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:18
2024-05-12T21:18
2024-05-12T22:01
россия
совет федерации рф
политика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России
Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России