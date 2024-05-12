https://ria.ru/20240512/lavrov-1945458621.html

Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России

Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД России

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:18

2024-05-12T21:18

2024-05-12T22:01

россия

совет федерации рф

политика

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941029263_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_941ae667ef287c6dc329df42a7867964.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, совет федерации рф, политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, назначение нового состава правительства россии