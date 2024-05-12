https://ria.ru/20240512/kvartira-1945316872.html

Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире - РИА Новости, 12.05.2024

Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

Ограничение на выезд из страны — одна из мер, предусмотренных законом для обеспечения скорейшего исполнения судебных решений. Она может коснуться и тех, кто... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T02:17

2024-05-12T02:17

2024-05-12T02:17

елена кудерко

общество

долг

долги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928492642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aef4671686069587228c1db7f8d5fa06.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ограничение на выезд из страны — одна из мер, предусмотренных законом для обеспечения скорейшего исполнения судебных решений. Она может коснуться и тех, кто сделал несанкционированный ремонт в квартире, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.В законе об исполнительном производства оговорена возможность нескольких подобных мер, но запрет на выезд, пожалуй, самая неприятная, рассуждает она. Ее могут наложить не только за долги, но и при требовании суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.А вот сразу узнать об ограничении на выезд получается не всегда. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит сведений об установке такого запрета. Если человек не получил на руки постановление, он может и не знать о нем. Значит, есть риск, что его задержат во время прохождения таможенного контроля в аэропорту, и такие случаи не редкость.Для того, чтобы снять эту меру, следует либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете выезда. Но государство может компенсировать испорченный отпуск лишь если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.

https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html

https://ria.ru/20240313/dolg-1932617208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

елена кудерко, общество, долг, долги