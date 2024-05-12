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Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире - РИА Новости, 12.05.2024
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02:17 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/kvartira-1945316872.html
Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире
Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире - РИА Новости, 12.05.2024
Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире
Ограничение на выезд из страны — одна из мер, предусмотренных законом для обеспечения скорейшего исполнения судебных решений. Она может коснуться и тех, кто... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T02:17
2024-05-12T02:17
елена кудерко
общество
долг
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ограничение на выезд из страны — одна из мер, предусмотренных законом для обеспечения скорейшего исполнения судебных решений. Она может коснуться и тех, кто сделал несанкционированный ремонт в квартире, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.В законе об исполнительном производства оговорена возможность нескольких подобных мер, но запрет на выезд, пожалуй, самая неприятная, рассуждает она. Ее могут наложить не только за долги, но и при требовании суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.А вот сразу узнать об ограничении на выезд получается не всегда. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит сведений об установке такого запрета. Если человек не получил на руки постановление, он может и не знать о нем. Значит, есть риск, что его задержат во время прохождения таможенного контроля в аэропорту, и такие случаи не редкость.Для того, чтобы снять эту меру, следует либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете выезда. Но государство может компенсировать испорченный отпуск лишь если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.
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елена кудерко, общество, долг, долги
Елена Кудерко, Общество, Долг, Долги
Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

Адвокат Кудерко: незаконный ремонт в квартире грозит запретом на выезд за рубеж

© iStock.com / zazamazaРемонт в квартире
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© iStock.com / zazamaza
Ремонт в квартире . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ограничение на выезд из страны — одна из мер, предусмотренных законом для обеспечения скорейшего исполнения судебных решений. Она может коснуться и тех, кто сделал несанкционированный ремонт в квартире, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
В законе об исполнительном производства оговорена возможность нескольких подобных мер, но запрет на выезд, пожалуй, самая неприятная, рассуждает она. Ее могут наложить не только за долги, но и при требовании суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.
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А вот сразу узнать об ограничении на выезд получается не всегда. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит сведений об установке такого запрета. Если человек не получил на руки постановление, он может и не знать о нем. Значит, есть риск, что его задержат во время прохождения таможенного контроля в аэропорту, и такие случаи не редкость.
Для того, чтобы снять эту меру, следует либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете выезда. Но государство может компенсировать испорченный отпуск лишь если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.
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