https://ria.ru/20240512/kurenkov-1945458721.html
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:18
2024-05-12T21:18
2024-05-12T21:37
политика
россия
александр куренков (мчс)
совет федерации рф
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/naryshkin-1945458975.html
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политика, россия, александр куренков (мчс), совет федерации рф, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Александр Куренков (МЧС), Совет Федерации РФ, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России
Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС России