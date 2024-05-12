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Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России - РИА Новости, 12.05.2024
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21:18 12.05.2024 (обновлено: 21:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/kurenkov-1945458721.html
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:18
2024-05-12T21:37
политика
россия
александр куренков (мчс)
совет федерации рф
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович", - говорится в сообщении.
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политика, россия, александр куренков (мчс), совет федерации рф, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Александр Куренков (МЧС), Совет Федерации РФ, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России

Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр МЧС Александр Куренков
Министр МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр МЧС Александр Куренков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
«
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович", - говорится в сообщении.
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ПолитикаРоссияАлександр Куренков (МЧС)Совет Федерации РФВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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