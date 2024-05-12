https://ria.ru/20240512/kurenkov-1945458721.html

Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России

Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России - РИА Новости, 12.05.2024

Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:18

2024-05-12T21:18

2024-05-12T21:37

политика

россия

александр куренков (мчс)

совет федерации рф

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/naryshkin-1945458975.html

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политика, россия, александр куренков (мчс), совет федерации рф, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)