https://ria.ru/20240512/krym-1945336491.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал о последствиях водной блокады Крыма
Экс-сотрудник СБУ рассказал о последствиях водной блокады Крыма - РИА Новости, 12.05.2024
Экс-сотрудник СБУ рассказал о последствиях водной блокады Крыма
Экс-сотрудник СБУ рассказал, что решения о блокаде Крыма принимались на уровне Киева, а самим исполнителям приходилось подчиняться и выполнять указания,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:20
2024-05-12T08:20
2024-05-12T15:35
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служба безопасности украины
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Экс-сотрудник СБУ рассказал, что решения о блокаде Крыма принимались на уровне Киева, а самим исполнителям приходилось подчиняться и выполнять указания, несмотря на возможные последствия для жителей региона, следует из видеоролика, предоставленного силовыми структурами Запорожской области.По его словам, последствия водной блокады не оценивались в СБУ. "Да, никто вообще не оценивал, закрыли воду и все. До свидания", — говорит он. Экс-сотрудник утверждает, что блокада была чисто политической акцией, направленной на то, чтобы жителям Крыма стало хуже жить при России, чем при Украине.Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему никто не был заинтересован в объективной оценке обстановки в Крыму. "Я писал то, что от меня хотели слышать. Блин, ну зачем я буду писать что-то объективное? Мне за это не платят, мне платят за то, что хотят увидеть в Киеве", — говорит он."Эта информация в последующем использовалась для того, чтобы выбить из Европы больше денег", — заключил он.Также бывшим сотрудником СБУ было отмечено, что ситуация освещалась в украинской прессе как вынужденный шаг. "Ребята, мы вынуждены отключить вам воду, поймите правильно, это не мы виноваты, виновата Россия", — говорит он."На Чонгаре поставили целую вышку, чтобы украинское телевидение добивало до Крыма", — добавил экс-сотрудник СБУ.Бывший сотрудник спецслужбы Украины также отметил, что некоторые меры, которые применялись Украиной до специальной операции, продолжают применяться в отношении новых регионов России. "Россия должна быть в этом всем виновата, и в регионах возрастет социальное напряжение", — заключил экс-сотрудник спецслужбы Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231025/blokada-1905123886.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, украина, киев, владимир путин, служба безопасности украины, оон
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Экс-сотрудник СБУ рассказал, что решения о блокаде Крыма принимались на уровне Киева, а самим исполнителям приходилось подчиняться и выполнять указания, несмотря на возможные последствия для жителей региона, следует из видеоролика, предоставленного силовыми структурами Запорожской области.
По его словам, последствия водной блокады не оценивались в СБУ. "Да, никто вообще не оценивал, закрыли воду и все. До свидания", — говорит он. Экс-сотрудник утверждает, что блокада была чисто политической акцией, направленной на то, чтобы жителям Крыма стало хуже жить при России
, чем при Украине
.
Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему никто не был заинтересован в объективной оценке обстановки в Крыму. "Я писал то, что от меня хотели слышать. Блин, ну зачем я буду писать что-то объективное? Мне за это не платят, мне платят за то, что хотят увидеть в Киеве", — говорит он.
"Эта информация в последующем использовалась для того, чтобы выбить из Европы
больше денег", — заключил он.
Также бывшим сотрудником СБУ было отмечено, что ситуация освещалась в украинской прессе как вынужденный шаг. "Ребята, мы вынуждены отключить вам воду, поймите правильно, это не мы виноваты, виновата Россия", — говорит он.
"На Чонгаре поставили целую вышку, чтобы украинское телевидение добивало до Крыма", — добавил экс-сотрудник СБУ.
Бывший сотрудник спецслужбы Украины также отметил, что некоторые меры, которые применялись Украиной до специальной операции, продолжают применяться в отношении новых регионов России. "Россия должна быть в этом всем виновата, и в регионах возрастет социальное напряжение", — заключил экс-сотрудник спецслужбы Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".