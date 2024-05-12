https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945402140.html

Кравцов рассказал о разработке новой стратегии образования до 2035 года

Кравцов рассказал о разработке новой стратегии образования до 2035 года - РИА Новости, 12.05.2024

Кравцов рассказал о разработке новой стратегии образования до 2035 года

Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что будет вестись работа над новой стратегией развития образования до 2035... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:57

2024-05-12T14:57

2024-05-12T15:28

общество

россия

сергей кравцов

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что будет вестись работа над новой стратегией развития образования до 2035 года."Будет вестись работа над новой стратегией развития образования до 35 года, в течение лета мы эту работу будем вести с учителями, регионами, депутатами, сенаторами, осенью первый вариант стратегии будет представлен", - сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме РФ."Мною принято решение, в случае одобрения Государственной Думой 14 мая, о создании специализированного управления по кадровому прогнозу в сфере образования в структуре министерства просвещения", - сказал Кравцов."Все задачи, которые поставил президент в послании, будут выполнены", - заявил Кравцов во время пресс-подхода.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, госдума рф