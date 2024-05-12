https://ria.ru/20240512/korotchenko-1945473613.html

Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова

Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова - РИА Новости, 13.05.2024

Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова

Переназначение Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, а Александра Бортникова – главой Федеральной службы безопасности показывает эффективность... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-12T23:56

2024-05-12T23:56

2024-05-13T00:06

безопасность

сергей нарышкин

александр бортников

игорь коротченко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Переназначение Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, а Александра Бортникова – главой Федеральной службы безопасности показывает эффективность работы этих спецслужб в условиях специальной военной операции, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. "Вызывает удовлетворение решение главы государства оставить на своих постах директора ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина. Это одни из наиболее эффективных и прекрасно зарекомендовавших себя профессионалов, пользующихся уважением не только в России. Им вынуждены отдавать должное и наши прямые противники. И их переназначение говорит об успешной работе и ФСБ, и СВР в условиях специальной военной операции", - сказал Коротченко РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье предложил переназначить Нарышкина и Бортникова директорами СВР и ФСБ соответственно. По его словам, ФСБ эффективно ведет контрразведывательную и антитеррористическую работу. "Вскрыта и пресечена деятельность многочисленных агентов противника и украинских диверсионно-разведывательных групп", - отметил эксперт. "Что касается СВР, то по ее многочисленным официальным сообщениям можно сделать вывод, что российская внешняя разведка действует успешно, предоставляя российскому руководству возможность своевременно узнавать о планах и замыслах противника и принимать необходимые меры для их нейтрализации", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20240512/ukrainy-1945471608.html

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

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безопасность, сергей нарышкин, александр бортников, игорь коротченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия