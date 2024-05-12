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Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова - РИА Новости, 13.05.2024
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23:56 12.05.2024 (обновлено: 00:06 13.05.2024)
https://ria.ru/20240512/korotchenko-1945473613.html
Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова
Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова - РИА Новости, 13.05.2024
Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова
Переназначение Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, а Александра Бортникова – главой Федеральной службы безопасности показывает эффективность... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-12T23:56
2024-05-13T00:06
безопасность
сергей нарышкин
александр бортников
игорь коротченко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Переназначение Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, а Александра Бортникова – главой Федеральной службы безопасности показывает эффективность работы этих спецслужб в условиях специальной военной операции, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. "Вызывает удовлетворение решение главы государства оставить на своих постах директора ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина. Это одни из наиболее эффективных и прекрасно зарекомендовавших себя профессионалов, пользующихся уважением не только в России. Им вынуждены отдавать должное и наши прямые противники. И их переназначение говорит об успешной работе и ФСБ, и СВР в условиях специальной военной операции", - сказал Коротченко РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье предложил переназначить Нарышкина и Бортникова директорами СВР и ФСБ соответственно. По его словам, ФСБ эффективно ведет контрразведывательную и антитеррористическую работу. "Вскрыта и пресечена деятельность многочисленных агентов противника и украинских диверсионно-разведывательных групп", - отметил эксперт. "Что касается СВР, то по ее многочисленным официальным сообщениям можно сделать вывод, что российская внешняя разведка действует успешно, предоставляя российскому руководству возможность своевременно узнавать о планах и замыслах противника и принимать необходимые меры для их нейтрализации", - добавил Коротченко.
https://ria.ru/20240512/ukrainy-1945471608.html
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безопасность, сергей нарышкин, александр бортников, игорь коротченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Безопасность, Сергей Нарышкин, Александр Бортников, Игорь Коротченко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
Эксперт прокомментировал переназначение Нарышкина и Бортникова

Коротченко: назначение Нарышкина и Бортникова показывает эффективность СВР и ФСБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Нарышкин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Переназначение Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки, а Александра Бортникова – главой Федеральной службы безопасности показывает эффективность работы этих спецслужб в условиях специальной военной операции, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
«
"Вызывает удовлетворение решение главы государства оставить на своих постах директора ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина. Это одни из наиболее эффективных и прекрасно зарекомендовавших себя профессионалов, пользующихся уважением не только в России. Им вынуждены отдавать должное и наши прямые противники. И их переназначение говорит об успешной работе и ФСБ, и СВР в условиях специальной военной операции", - сказал Коротченко РИА Новости.
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По его словам, ФСБ эффективно ведет контрразведывательную и антитеррористическую работу. "Вскрыта и пресечена деятельность многочисленных агентов противника и украинских диверсионно-разведывательных групп", - отметил эксперт.
«
"Что касается СВР, то по ее многочисленным официальным сообщениям можно сделать вывод, что российская внешняя разведка действует успешно, предоставляя российскому руководству возможность своевременно узнавать о планах и замыслах противника и принимать необходимые меры для их нейтрализации", - добавил Коротченко.
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