https://ria.ru/20240512/kolokoltsev-1945458565.html
Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД
Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД - РИА Новости, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД РФ, сообщил Совет Федерации РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:17
2024-05-12T21:17
2024-05-12T21:36
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД РФ, сообщил Совет Федерации РФ."В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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политика, россия, владимир колокольцев, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Колокольцев, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД
Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД