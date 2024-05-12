Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД

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"В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович", - говорится в Telegram-канале ведомства.