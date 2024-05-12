https://ria.ru/20240512/kherson-1945344480.html

ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 12.05.2024

ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

Украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:34

2024-05-12T09:34

2024-05-12T09:34

специальная военная операция на украине

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 прилетов. Под огонь попали 7 населенных пунктов Херсонщины", - сообщил источник. Артиллерийские удары пришлись по Князе-Григоровке, Малой Лепетихе, Каховке, Горностаевке, Новой Каховке, Голой Пристани, Таврийску. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , россия, в мире