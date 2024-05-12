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СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
Наступление российских военных в Харьковской области произошло в наихудшее для Киева время, сообщает Sky News. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:54
2024-05-12T15:54
2024-05-12T15:54
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области произошло в наихудшее для Киева время, сообщает Sky News."Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать", — говорится в материале.Журналистка предположила, что из-за наступления украинцам придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что ослабит позиции ВСУ в этом районе.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
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СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
Sky News: наступление в Харьковской области произошло в худшее для Киева время