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СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
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15:54 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945413647.html
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
Наступление российских военных в Харьковской области произошло в наихудшее для Киева время, сообщает Sky News. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:54
2024-05-12T15:54
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области произошло в наихудшее для Киева время, сообщает Sky News."Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать", — говорится в материале.Журналистка предположила, что из-за наступления украинцам придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что ослабит позиции ВСУ в этом районе.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
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В мире, Харьковская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика, Вооруженные силы РФ
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области

Sky News: наступление в Харьковской области произошло в худшее для Киева время

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области произошло в наихудшее для Киева время, сообщает Sky News.
«
"Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать", — говорится в материале.
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Журналистка предположила, что из-за наступления украинцам придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что ослабит позиции ВСУ в этом районе.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
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