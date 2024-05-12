Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 12.05.2024 (обновлено: 14:42 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области
Россия стремится создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения атак ВСУ по территории страны, предположил эксперт по Восточной Европе,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:48
2024-05-12T14:42
в мире
россия
харьковская область
германия
владимир путин
вооруженные силы украины
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия стремится создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения атак ВСУ по территории страны, предположил эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт в эфире Welt."Теперь речь идет о создании буферной зоны, чтобы подобное больше не было возможно", — поделился он мнением.Манготт также подчеркнул, что армия России ведет активные военные действия под Харьковом, а также с помощью высокоточных ударов уничтожает объекты инфраструктуры.В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.В марте президент России Владимир Путин допустил, что страна вынуждена будет создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html
https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html
россия
харьковская область
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область, германия, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Харьковская область, Германия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области

Немецкий эксперт Манготт: Россия создаст в Харьковской области буферную зону

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия стремится создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения атак ВСУ по территории страны, предположил эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт в эфире Welt.
"Теперь речь идет о создании буферной зоны, чтобы подобное больше не было возможно", — поделился он мнением.
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Германии забили тревогу после удара России по Харькову
11 мая, 09:48
Манготт также подчеркнул, что армия России ведет активные военные действия под Харьковом, а также с помощью высокоточных ударов уничтожает объекты инфраструктуры.
В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
В марте президент России Владимир Путин допустил, что страна вынуждена будет создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова
Вчера, 08:25
 
В миреРоссияХарьковская областьГерманияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала