https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области
Россия стремится создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения атак ВСУ по территории страны, предположил эксперт по Восточной Европе,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:48
2024-05-12T09:48
2024-05-12T14:42
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия стремится создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения атак ВСУ по территории страны, предположил эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт в эфире Welt."Теперь речь идет о создании буферной зоны, чтобы подобное больше не было возможно", — поделился он мнением.Манготт также подчеркнул, что армия России ведет активные военные действия под Харьковом, а также с помощью высокоточных ударов уничтожает объекты инфраструктуры.В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.В марте президент России Владимир Путин допустил, что страна вынуждена будет создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html
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в мире, россия, харьковская область, германия, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Харьковская область, Германия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
В Германии сделали неожиданное заявление о Харьковской области
Немецкий эксперт Манготт: Россия создаст в Харьковской области буферную зону