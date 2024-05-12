https://ria.ru/20240512/kandidatury-1945393224.html

Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут

Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут - РИА Новости, 12.05.2024

Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут

Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:29

2024-05-12T14:29

2024-05-12T14:29

политика

россия

дмитрий патрушев

оксана лут

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили РИА Новости в комитете. "Аграрный комитет поддержал кандидатуры Патрушева и Лут", - сказали в комитете.

https://ria.ru/20231025/putin-1905242398.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии