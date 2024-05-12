https://ria.ru/20240512/kandidatury-1945393224.html
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут - РИА Новости, 12.05.2024
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:29
2024-05-12T14:29
2024-05-12T14:29
политика
россия
дмитрий патрушев
оксана лут
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили РИА Новости в комитете. "Аграрный комитет поддержал кандидатуры Патрушева и Лут", - сказали в комитете.
https://ria.ru/20231025/putin-1905242398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Назначение нового состава правительства России
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут в правительстве