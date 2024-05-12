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Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут - РИА Новости, 12.05.2024
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14:29 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/kandidatury-1945393224.html
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут - РИА Новости, 12.05.2024
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:29
2024-05-12T14:29
политика
россия
дмитрий патрушев
оксана лут
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили РИА Новости в комитете. "Аграрный комитет поддержал кандидатуры Патрушева и Лут", - сказали в комитете.
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политика, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Назначение нового состава правительства России
Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут

Аграрный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Патрушева и Лут в правительстве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера РФ и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза, сообщили РИА Новости в комитете.
"Аграрный комитет поддержал кандидатуры Патрушева и Лут", - сказали в комитете.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПатрушевОксана ЛутГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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