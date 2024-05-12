https://ria.ru/20240512/ivanov-1945335461.html

Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 12.05.2024

Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:11

2024-05-12T08:11

2024-05-12T14:53

авто

тимур иванов

chevrolet

общество

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, выяснил корреспондент РИА Новости. Этот автомобиль 2015 года выпуска был указан в декларации Иванова за 2019 год. Но, по данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023-го у автомобиля сменился владелец. Собственником Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова. По данным РИА Новости, внедорожник сначала поставили в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставили на продажу. У машины есть повреждения, характерные для лобового удара: бампер и решетка радиатора отсутствуют. Крышка капота не смята, но подкапотное пространство сильно повреждено, что может свидетельствовать о том, что предмет, с которым столкнулся внедорожник, был невысоким. Также смята передняя часть левого крыла. Передние фары отсутствуют. Внутри салона есть лист бумаги, где указано, что у машины плохие тормоза. Стартовая цена битой машины, исходя из объявления о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей. Перед продажей автомобиль перерегистрировали, получен новый госномер. Прежний же, по словам собеседника агентства, владелец машины решил оставить себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей. Иванова задержали в конце апреля 2024 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил, что по делу отстраненного замминистра арестовали имущество множества людей.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

https://ria.ru/20240427/ivanov-1942654171.html

https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html

https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, тимур иванов, chevrolet, общество