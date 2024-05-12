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Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края

Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края - РИА Новости, 12.05.2024

Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края

Гуманитарный груз доставили участникам спецоперации из Андроповского округа Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T23:17

2024-05-12T23:17

2024-05-12T23:17

надежные люди

общество

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Гуманитарный груз доставили участникам спецоперации из Андроповского округа Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Волонтеры из Андроповского округа доставили в зону СВО очередной груз. Команда посетила наших ребят, находящихся на херсонском и запорожском направлениях. Бойцам передали необходимое оснащение, продукты питания, личные посылки, домашнюю выпечку и сладости. А еще - весточки от родных и близких", - написал Владимиров.Он отметил, что "ребята держатся по-боевому, знают, что их главная задача - защитить людей и нашу Родину". Кроме того, губернатор также выразил благодарность каждому, кто помогает и поддерживает бойцов на передовой.

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край, владимир владимиров