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Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края - РИА Новости, 12.05.2024
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23:17 12.05.2024
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Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края
Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края - РИА Новости, 12.05.2024
Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края
Гуманитарный груз доставили участникам спецоперации из Андроповского округа Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T23:17
2024-05-12T23:17
надежные люди
общество
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Гуманитарный груз доставили участникам спецоперации из Андроповского округа Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Волонтеры из Андроповского округа доставили в зону СВО очередной груз. Команда посетила наших ребят, находящихся на херсонском и запорожском направлениях. Бойцам передали необходимое оснащение, продукты питания, личные посылки, домашнюю выпечку и сладости. А еще - весточки от родных и близких", - написал Владимиров.Он отметил, что "ребята держатся по-боевому, знают, что их главная задача - защитить людей и нашу Родину". Кроме того, губернатор также выразил благодарность каждому, кто помогает и поддерживает бойцов на передовой.
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общество, ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Бойцам СВО доставили гуманитарный груз из Ставропольского края

Владимиров: волонтеры из Андроповского округа доставили в зону СВО новый груз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Гуманитарный груз доставили участникам спецоперации из Андроповского округа Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Волонтеры из Андроповского округа доставили в зону СВО очередной груз. Команда посетила наших ребят, находящихся на херсонском и запорожском направлениях. Бойцам передали необходимое оснащение, продукты питания, личные посылки, домашнюю выпечку и сладости. А еще - весточки от родных и близких", - написал Владимиров.
Он отметил, что "ребята держатся по-боевому, знают, что их главная задача - защитить людей и нашу Родину". Кроме того, губернатор также выразил благодарность каждому, кто помогает и поддерживает бойцов на передовой.
 
Надежные людиОбществоСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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