https://ria.ru/20240512/gubernator-1945440944.html
И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов
И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов - РИА Новости, 12.05.2024
И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов
Исполняющим обязанности губернатора Курской области стал первый замглавы региона Алексей Смирнов, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:42
2024-05-12T18:42
2024-05-12T19:53
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора Курской области стал первый замглавы региона Алексей Смирнов, сообщили в пресс-службе губернатора."До иных распоряжений и. о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов", — говорится в заявлении.В пресс-службе уточнили, что сегодня действующий губернатор Роман Старовойт находится в Москве. Он принял участие в заседании профильного комитета Госдумы, который единогласно поддержал его кандидатуру на должность министра транспорта.Старовойт стал губернатором Курской области в сентябре 2019 года. До этого он с 2012 по 2018 год руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодор). Кроме того, в 2019 году Старовойт возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту.
https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945343320.html
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курская область, политика, москва, россия, виталий савельев, госдума рф, роман старовойт, алексей смирнов (политик)
Курская область, Политика, Москва, Россия, Виталий Савельев, Госдума РФ, Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик)
И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов
И. о. губернатора Курской области назначили первого замгубернатора Смирнова