https://ria.ru/20240512/gubernator-1945440944.html

И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов

И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов - РИА Новости, 12.05.2024

И. о. губернатора Курской области стал первый замгубернатора Смирнов

Исполняющим обязанности губернатора Курской области стал первый замглавы региона Алексей Смирнов, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:42

2024-05-12T18:42

2024-05-12T19:53

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алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Исполняющим обязанности губернатора Курской области стал первый замглавы региона Алексей Смирнов, сообщили в пресс-службе губернатора."До иных распоряжений и. о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов", — говорится в заявлении.В пресс-службе уточнили, что сегодня действующий губернатор Роман Старовойт находится в Москве. Он принял участие в заседании профильного комитета Госдумы, который единогласно поддержал его кандидатуру на должность министра транспорта.Старовойт стал губернатором Курской области в сентябре 2019 года. До этого он с 2012 по 2018 год руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодор). Кроме того, в 2019 году Старовойт возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту.

https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945343320.html

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курская область, политика, москва, россия, виталий савельев, госдума рф, роман старовойт, алексей смирнов (политик)