https://ria.ru/20240512/gladkov-1945329866.html
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая - РИА Новости, 12.05.2024
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая
Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали при массированном обстреле Белгорода в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:44
2024-05-12T06:44
2024-05-12T06:51
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происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали при массированном обстреле Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью."Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что самые тяжелые последствия нанесли спортивному комплексу "Сирень", но восстановительные работы начнутся уже скоро.
https://ria.ru/20240306/obstrel-1931598001.html
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая
Гладков: при обстреле Белгорода 11 мая повреждены более 300 квартир в 85 домах