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Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 12.05.2024 (обновлено: 06:51 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/gladkov-1945329866.html
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая - РИА Новости, 12.05.2024
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая
Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали при массированном обстреле Белгорода в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:44
2024-05-12T06:51
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали при массированном обстреле Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью."Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что самые тяжелые последствия нанесли спортивному комплексу "Сирень", но восстановительные работы начнутся уже скоро.
https://ria.ru/20240306/obstrel-1931598001.html
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая

Гладков: при обстреле Белгорода 11 мая повреждены более 300 квартир в 85 домах

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали при массированном обстреле Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство. Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
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"Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самые тяжелые последствия нанесли спортивному комплексу "Сирень", но восстановительные работы начнутся уже скоро.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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