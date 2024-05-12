https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html
Ганчев рассказал об обеспокоенности у подконтрольных Киеву властей Харькова
Ганчев рассказал об обеспокоенности у подконтрольных Киеву властей Харькова - РИА Новости, 12.05.2024
Ганчев рассказал об обеспокоенности у подконтрольных Киеву властей Харькова
Подконтрольные Киеву власти Харькова и области ведут себя встревожено на фоне наступления ВС РФ, хотя ещё недавно заявляли, что контролируют ситуацию в регионе, РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:09
2024-05-12T18:09
2024-05-12T18:12
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подконтрольные Киеву власти Харькова и области ведут себя встревожено на фоне наступления ВС РФ, хотя ещё недавно заявляли, что контролируют ситуацию в регионе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Девять населенных пунктов перешли под контроль наших Вооруженных сил, и движение продолжается. То, что мы сейчас наблюдаем – это волнения со стороны чиновников и органов власти в Харькове и области. Все ведут себя как-то встревоженно, несмотря на еще недавние заверения, что ситуация в Харьковской области контролируемая", - сообщил Ганчев. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщало в воскресенье Минобороны РФ. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240512/ganchev-1945435883.html
https://ria.ru/20240209/narod-1926505716.html
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харьковская область, харьков, россия, виталий ганчев, киев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Россия, Виталий Ганчев, Киев
Ганчев рассказал об обеспокоенности у подконтрольных Киеву властей Харькова
Ганчев: подконтрольные Киеву власти Харькова встревожены из-за наступления ВС РФ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подконтрольные Киеву власти Харькова и области ведут себя встревожено на фоне наступления ВС РФ, хотя ещё недавно заявляли, что контролируют ситуацию в регионе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Девять населенных пунктов перешли под контроль наших Вооруженных сил, и движение продолжается. То, что мы сейчас наблюдаем – это волнения со стороны чиновников и органов власти в Харькове и области. Все ведут себя как-то встревоженно, несмотря на еще недавние заверения, что ситуация в Харьковской области контролируемая", - сообщил Ганчев.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщало в воскресенье Минобороны РФ. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.