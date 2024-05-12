https://ria.ru/20240512/ganchev-1945435883.html

Ганчев надеется на скорое освобождение Харьковской области

Ганчев надеется на скорое освобождение Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024

Ганчев надеется на скорое освобождение Харьковской области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что верит в скорейшее освобождение всей территории Харьковской области,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:01

2024-05-12T18:01

2024-05-12T18:04

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что верит в скорейшее освобождение всей территории Харьковской области, хоть противник и сопротивляется, но это дается ему все труднее. "Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня. Противник сопротивляется, но и это ему дается все труднее", - сказал Ганчев. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области , сообщало в воскресенье Минобороны РФ. Накануне были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

https://ria.ru/20240512/syrskiy-1945407017.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев