https://ria.ru/20240512/festival-1945428220.html

Фестиваль колокольного звона впервые прошел в Химках

Фестиваль колокольного звона впервые прошел в Химках - РИА Новости, 12.05.2024

Фестиваль колокольного звона впервые прошел в Химках

В Химках провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест", в котором приняли участие 20 лучших звонарей со всей России,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:13

2024-05-12T17:13

2024-05-12T17:13

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георгий победоносец

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Химках провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона "Фирсановский благовест", в котором приняли участие 20 лучших звонарей со всей России, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Фестиваль "Фирсановский благовест" провели в храме Георгия Победоносца. Площадка объединила 20 лучших звонарей из Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, Владимира. В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России – Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля "Звонцы", говорится в сообщении. "Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией", — процитировали в пресс-службе слова главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Испытать свои силы и примерить на себя роль звонарей смогли все желающие. Для гостей подготовили специальный мастер-класс, где каждый мог создать свою уникальную мелодию с помощью переносной звонницы. Такую уникальную возможность химчане получили впервые. "И для Фирсановки, и для Химок — это первый фестиваль колокольного звона, который мы проводим в Светлую Пасхальную неделю. Хотелось, чтобы все услышали и узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Наша цель — познакомить людей с нашей русской культурой, звонарным мастерством", — отметил настоятель храма Георгия Победоносца, иерей Кирилл, слова которого приводятся в сообщении. Также гостям фестиваля представили выставку изделий псковских гончаров и рязанского скульптура, выступления русских народных музыкантов. Кроме того, все желающие с помощью переносной звонницы смогли стать авторами собственного колокольного звучания. На память о первом фестивале колокольного звона все гости получили памятные подарки, а также попробовали настоящие монастырские пасхальные блюда, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943646364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

химки, россия, москва, георгий победоносец, дмитрий волошин (глава городского округа химки)