https://ria.ru/20240512/fastfud-1945321766.html
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью - РИА Новости, 12.05.2024
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью
Блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма, в сетях фастфуда следует отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T02:17
2024-05-12T02:17
2024-05-12T02:17
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма, в сетях фастфуда следует отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов. "Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке", - отметил Асанов. По его словам, при выборе между разными видами мяса следует отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Картофель также можно есть, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентировать на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре. При выборе соуса терапевт рекомендует отдать предпочтение кетчупу или горчице и не покупать соусы на основе майонеза. Из напитков врач рекомендует выбирать минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара, так как все сладкие газированные напитки содержат много сахара. Также Асанов напомнил любителям суши и роллов о калорийности белого риса. "Неизменной составляющей этих блюд является рис, который считается диетическим продуктом. Однако важно понимать, что полезен неочищенный коричневый рис, так как именно в его шелухе содержится много витаминов и минералов. А белый рис только добавляет блюдам калорийности и способствует набору веса. Конечно, полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но важно соблюдать меру", - добавил Асанов.
https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html
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общество, московская область (подмосковье), тимур асанов, пасха
Общество, Московская область (Подмосковье), Тимур Асанов, Пасха
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью
Врач Асанов: некоторые блюда из фастфуда могут быть даже полезны для здоровья
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма, в сетях фастфуда следует отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов.
"Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке", - отметил Асанов.
По его словам, при выборе между разными видами мяса следует отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Картофель также можно есть, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентировать на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре. При выборе соуса терапевт рекомендует отдать предпочтение кетчупу или горчице и не покупать соусы на основе майонеза.
Из напитков врач рекомендует выбирать минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара, так как все сладкие газированные напитки содержат много сахара.
Также Асанов напомнил любителям суши и роллов о калорийности белого риса.
"Неизменной составляющей этих блюд является рис, который считается диетическим продуктом. Однако важно понимать, что полезен неочищенный коричневый рис, так как именно в его шелухе содержится много витаминов и минералов. А белый рис только добавляет блюдам калорийности и способствует набору веса. Конечно, полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но важно соблюдать меру", - добавил Асанов.