Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/fastfud-1945321766.html
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью - РИА Новости, 12.05.2024
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью
Блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма, в сетях фастфуда следует отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T02:17
2024-05-12T02:17
общество
московская область (подмосковье)
тимур асанов
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/42/1549434247_0:229:2828:1820_1920x0_80_0_0_749e6cac5cffd96db03fec4662f3bb0c.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма, в сетях фастфуда следует отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов. "Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке", - отметил Асанов. По его словам, при выборе между разными видами мяса следует отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Картофель также можно есть, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентировать на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре. При выборе соуса терапевт рекомендует отдать предпочтение кетчупу или горчице и не покупать соусы на основе майонеза. Из напитков врач рекомендует выбирать минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара, так как все сладкие газированные напитки содержат много сахара. Также Асанов напомнил любителям суши и роллов о калорийности белого риса. "Неизменной составляющей этих блюд является рис, который считается диетическим продуктом. Однако важно понимать, что полезен неочищенный коричневый рис, так как именно в его шелухе содержится много витаминов и минералов. А белый рис только добавляет блюдам калорийности и способствует набору веса. Конечно, полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но важно соблюдать меру", - добавил Асанов.
https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html
https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/42/1549434247_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_dc8f7816d0e0813a91e1e3170e9fb1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), тимур асанов, пасха
Общество, Московская область (Подмосковье), Тимур Асанов, Пасха
Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью

Врач Асанов: некоторые блюда из фастфуда могут быть даже полезны для здоровья

© РИА Новости / Петр ЧерновГамбургер
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Петр Чернов
Гамбургер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма, в сетях фастфуда следует отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов.
"Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке", - отметил Асанов.
Мюсли на завтрак - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
2 апреля, 03:24
По его словам, при выборе между разными видами мяса следует отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Картофель также можно есть, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентировать на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре. При выборе соуса терапевт рекомендует отдать предпочтение кетчупу или горчице и не покупать соусы на основе майонеза.
Из напитков врач рекомендует выбирать минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара, так как все сладкие газированные напитки содержат много сахара.
Также Асанов напомнил любителям суши и роллов о калорийности белого риса.
"Неизменной составляющей этих блюд является рис, который считается диетическим продуктом. Однако важно понимать, что полезен неочищенный коричневый рис, так как именно в его шелухе содержится много витаминов и минералов. А белый рис только добавляет блюдам калорийности и способствует набору веса. Конечно, полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но важно соблюдать меру", - добавил Асанов.
Женщина измеряет талию - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
5 апреля, 03:54
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Тимур АсановПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала