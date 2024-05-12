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Комитет Госдумы по науке рекомендовал Фалькова на пост главы Минобрнауки - РИА Новости, 12.05.2024
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14:31 12.05.2024 (обновлено: 14:34 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/falkov-1945394409.html
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Фалькова на пост главы Минобрнауки
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Фалькова на пост главы Минобрнауки - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Фалькова на пост главы Минобрнауки
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:31
2024-05-12T14:34
политика
госдума рф
россия
валерий фальков
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки, передает корреспондент РИА Новости.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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политика, госдума рф, россия, валерий фальков, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Россия, Валерий Фальков, Михаил Мишустин
Комитет Госдумы по науке рекомендовал Фалькова на пост главы Минобрнауки

Комитет ГД по науке рекомендовал утвердить Фалькова на пост главы Минобрнауки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Валерий Фальков
 Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по науке рекомендовал Думе утвердить Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
 
ПолитикаГосдума РФРоссияВалерий ФальковМихаил Мишустин
 
 
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