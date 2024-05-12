https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

Европа организует себе новую тотальную зависимость от России

Европа организует себе новую тотальную зависимость от России - РИА Новости, 12.05.2024

Европа организует себе новую тотальную зависимость от России

"Европа, словно лунатик, все сильнее погружается в практически тотальную зависимость от российских удобрений, как это уже было с природным газом", именно такими РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:05

экономика

европа

россия

москва

николай шульгинов

yara international

евросоюз

международное энергетическое агентство

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"Европа, словно лунатик, все сильнее погружается в практически тотальную зависимость от российских удобрений, как это уже было с природным газом", именно такими словами начинается статья Financial Times, полная мрачных выводов и предупреждений.В основу публикации положено интервью исполнительного директора одной из крупнейших компаний по производству агрохимикатов Yara International. Она интересна хотя бы тем, что представляет собой сборник поистине эталонного и политически мотивированного вранья. Судите сами.Свен Холсетер напоминает, что азотные удобрения являются критически важным фактором поддержания урожайности сельскохозяйственных культур. Проблема заключается в том, что внутри Европы их производство зиждется на импорте природного газа из России — и для самой России, и это главное, Европа все еще остается главным рынком сбыта голубого топлива. Толстенный намек на то, что пора бы окончательно порвать все связи с Москвой, поскольку она уже использует минеральные удобрения как рычаг геополитического воздействия.Директору столь крупного рыночного игрока должно быть прекрасно известно, что за последние два года объем поставок российского газа в Евросоюз упал до исторически низких значений. Но приведенная в качестве примера статья — это лишь отражение тотальной информационной манипуляции и шантажа применительно ко всем несогласным, что нынче процветает на Западе.По данным Международного энергетического агентства, объем поставок российского трубопроводного газа в страны Старого Света по итогам 2023 года сократился до 45 миллиардов кубометров. Это абсолютный антирекорд, столь низких показателей не было ни разу за последние пятьдесят лет. Падение началось с началом СВО, и далее этот тренд только усилился. При сравнении цифр год к году видно, что в 2022-м на Запад по трубам ушло 82 миллиарда кубометров, то есть к концу 2023-го объем поставок снизился на шестьдесят процентов. Если же сравнивать с довоенными показателями, то сегодня можно говорить, что "Газпром" как главный экспортер газа с европейского рынка фактически выдавлен.Однако здесь важно напомнить, что попутно со снижением объемов закупок в Европе рухнуло и потребление. За тот же период — за последние два года — коллектив европейских стран израсходовал на 120 миллиардов кубических метров газа меньше, причем это значение тютелька в тютельку совпадает с объемом ушедшего российского газа. То есть иных продавцов не нашлось, это заложило основу негативных экономических и промышленных трендов внутри ЕС, о которых мы говорили в наших предыдущих публикациях. Не менее важно отметить, что Брюссель смог избежать совсем уж тяжелых последствий для своей экономики, используя заблаговременно созданные тоже рекордные запасы газа в подземных хранилищах. Изрядно помогли и две последние, очень теплые, зимы.Что касается производства и экспорта СПГ, то по итогам прошлого года наши заполярные заводы выпустили 32,3 миллиона тонн продукции, из которых в Европу по различным схемам и контрактам ушло 16,4 миллиона. Николай Шульгинов отмечал, что Россия не собирается бесконечно уговаривать европейцев и уже сейчас все больше российского СПГ уходит к другим покупателям. Конкретно за прошлый год доля поставок в недружественные страны снизилась с 86 до 78 процентов, и следует ожидать сохранения этой тенденции в дальнейшем.Рост зависимости Европы от импорта российских удобрений — это не сюрприз, а логичное развитие событий на энергетическоресурсном рынке. Ведь даже школьники старших классов знают, что для получения наиболее востребованных, азотных, удобрений нужен природный газ — и только он. Никаких других даже приблизительно сопоставимых альтернатив в качестве элементной базы в природе просто не существует.Сам Европейский союз, невзирая на сильно развитую химическую промышленность, в производстве трех основных видов удобрений — азотных, фосфатных и калийных — особыми успехами похвастать не может. Усилиями всех стран, вместе взятых, ЕС занимает всего лишь девять процентов мирового рынка производства азотных удобрений, восемь процентов калийных и три процента фосфатных. В то же самое время Россия, которую на Западе исторически выставляют как технически и научно отсталое государство, безальтернативно лидирует, выпуская 23 процента мировой аммиачной селитры, 21 процент калийных удобрений, 14 процентов карбамида (мочевины) и десять процентов фосфатных добавок. По данным Fertilizer Institute, крупнейшими покупателями российских удобрений являются Бразилия, Китай, США и Индия (в порядке уменьшения объемов импорта).Холсетер называет удобрения "новым газом для Европы" и тут же добавляет стандартную страшилку: мол, если не откажемся от российского импорта, Путин сможет влиять на наши урожаи и диктовать нам цены на продукты питания. Логики тут ноль, так как отказ от российского газа уже привел к тому, что в 2022 году объем закупок из России увеличился на 70 процентов, принеся нашим предприятиям без малого 17 миллиардов долларов выручки. Прошлый год эту тенденцию лишь закрепил — например, объемы импорта карбамида увеличились вдвое.Чтобы было понятно, о какой зависимости говорит директор Yara, посмотрим на конкретные цифры.Европейский союз в год закупает:Это данные из открытых источников, и представители европейской профильной отрасли, вне сомнения, владеют куда как более точными цифрами. Потому Свен Холсетер и поющие с ним в унисон европолитики прекрасно понимают, что по уму надо бы восстанавливать торговлю с Москвой, ибо иначе показатели убоев-надоев в Европе будут под большим вопросом. Первая приходящая в голову мысль, что владелец профильной компании просто хочет таким образом выжить главных конкурентов, тоже нелогична. Yara International после прекращения поставок российского газа не просто не смогла нарастить производство и захватить новые рынки, в прошлом году три предприятия этой группы вообще останавливались из-за отсутствия сырья и космических цен на электроэнергию.Кое-что станет понятным, если вспомнить, что господин Холсетер имеет ученую степень по менеджменту и управлению финансами, которую он получил в штате Юта в США. Как и подавляющее большинство представителей европейского истеблишмента, проводящих, на первый взгляд, совершенно алогичную и вредную для своих национальных интересов политику. Нужно отдать американцам должное: за последние десятилетия они расставили своих верных миньонов во всех ключевых точках планеты, и те трепетно блюдут интересы своего сюзерена и своего личного кошелька.А то, что в результате рядовые европейцы столкнутся с резким подорожанием еды, так это ничего. На пути к победе над Россией никто кормить не обещал.

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https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, европа, россия, москва, николай шульгинов, yara international, евросоюз, международное энергетическое агентство, аналитика