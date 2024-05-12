Рейтинг@Mail.ru
Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:48 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/dzhaz-1945434479.html
Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман
Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман - РИА Новости, 12.05.2024
Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман
Джазовые исполнители, участники Всемирного фестиваля молодежи, с которыми были достигнуты договоренности в ходе мероприятия, выступят на фестивале джаза в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:48
2024-05-12T17:48
культура
сочи
москва
камерун
игорь бутман
джаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935840045_0:212:2886:1835_1920x0_80_0_0_b02a991d1bf3af4c6f6e03f7a593b395.jpg
СИРИУС, 12 мая – РИА Новости. Джазовые исполнители, участники Всемирного фестиваля молодежи, с которыми были достигнуты договоренности в ходе мероприятия, выступят на фестивале джаза в Москве в июне, а в сентябре в Сочи, рассказал РИА Новости саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. По его словам, Всемирный фестиваль молодежи, который проходил в марте на федеральной территории Сириус, открыл новые таланты джаза. "Ну, во-первых, у нас есть ребята, которых мы приглашали на Всемирный фестиваль молодёжи, а теперь они приехали к нам на "Дни джаза" в Сириусе. Сегодня будут выступать наши узбекские друзья, осенью к нам приедут турецкие, ещё мы ждём ребят из Камеруна. Они покажут свои программы интересные и очень оригинальные. Камерун выступит на фестивале в Москве в июне, а в сентябре скорее всего приедут к нам в Сочи. Это бас-гитарист и певец Ришар Бона, - один из самых оригинальных музыкантов современности", - сказал Бутман в кулуарах проекта "Дни джаза" в Сириусе. Он пояснил, что площадка выступлений на юбилейном фестивале в Сочи сохраняется, при этом, оргкомитет не исключает возможности новых мест для концертов, тем более теперь, когда фестиваль будет длиться на курорте неделю. "Мы играем на разных площадках, и видим город-курорт, как одну из столиц джазовой фестивальной жизни. На наш 15-й фестиваль джаза в Сочи мы обязательно привезём что-то новое", - заключил Бутман. Ежегодный проект "Дни джаза" стартовал на федеральной территории Сириус 11 мая. Мероприятие открыли торжественным концертом российского саксофониста Игоря Бутмана. Ведущие российские и зарубежные музыканты на протяжении трех дней будут представлять слушателю свои оригинальные композиции в современной джазовой интерпретации. Впервые в рамках проекта Впервые в рамках проекта на сцене университета "Сириус" выступят джазовые исполнители из Узбекистана.
https://ria.ru/20240303/muzykanty-1930882611.html
https://ria.ru/20240303/butman-1930842172.html
сочи
москва
камерун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935840045_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_be3afe23fabda62bf47ce77c480a4bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, москва, камерун, игорь бутман, джаз
Культура, Сочи, Москва, Камерун, Игорь Бутман, джаз
Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман

Бутман: участники ВФМ выступят на фестивале в Москве в июне, а в сентябре в Сочи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИгорь Бутман
Игорь Бутман
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Игорь Бутман. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 12 мая – РИА Новости. Джазовые исполнители, участники Всемирного фестиваля молодежи, с которыми были достигнуты договоренности в ходе мероприятия, выступят на фестивале джаза в Москве в июне, а в сентябре в Сочи, рассказал РИА Новости саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.
По его словам, Всемирный фестиваль молодежи, который проходил в марте на федеральной территории Сириус, открыл новые таланты джаза.
Выступление оркестра Бутмана вместе с иностранными музыкантами на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
На ВМФ выступили молодые музыканты из пяти стран и джаз-оркестр Бутмана
3 марта, 20:27
"Ну, во-первых, у нас есть ребята, которых мы приглашали на Всемирный фестиваль молодёжи, а теперь они приехали к нам на "Дни джаза" в Сириусе. Сегодня будут выступать наши узбекские друзья, осенью к нам приедут турецкие, ещё мы ждём ребят из Камеруна. Они покажут свои программы интересные и очень оригинальные. Камерун выступит на фестивале в Москве в июне, а в сентябре скорее всего приедут к нам в Сочи. Это бас-гитарист и певец Ришар Бона, - один из самых оригинальных музыкантов современности", - сказал Бутман в кулуарах проекта "Дни джаза" в Сириусе.
Он пояснил, что площадка выступлений на юбилейном фестивале в Сочи сохраняется, при этом, оргкомитет не исключает возможности новых мест для концертов, тем более теперь, когда фестиваль будет длиться на курорте неделю. "Мы играем на разных площадках, и видим город-курорт, как одну из столиц джазовой фестивальной жизни. На наш 15-й фестиваль джаза в Сочи мы обязательно привезём что-то новое", - заключил Бутман.
Ежегодный проект "Дни джаза" стартовал на федеральной территории Сириус 11 мая. Мероприятие открыли торжественным концертом российского саксофониста Игоря Бутмана. Ведущие российские и зарубежные музыканты на протяжении трех дней будут представлять слушателю свои оригинальные композиции в современной джазовой интерпретации. Впервые в рамках проекта Впервые в рамках проекта на сцене университета "Сириус" выступят джазовые исполнители из Узбекистана.
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
ВФМ открывает Россию для мира как мощную джазовую державу, заявил Бутман
3 марта, 15:19
 
КультураСочиМоскваКамерунИгорь Бутманджаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала