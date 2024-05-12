https://ria.ru/20240512/dzhaz-1945434479.html

Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман

Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман - РИА Новости, 12.05.2024

Участники ВФМ выступят на фестивале джаза в Москве и Сочи, сообщил Бутман

Джазовые исполнители, участники Всемирного фестиваля молодежи, с которыми были достигнуты договоренности в ходе мероприятия, выступят на фестивале джаза в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:48

2024-05-12T17:48

2024-05-12T17:48

культура

сочи

москва

камерун

игорь бутман

джаз

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СИРИУС, 12 мая – РИА Новости. Джазовые исполнители, участники Всемирного фестиваля молодежи, с которыми были достигнуты договоренности в ходе мероприятия, выступят на фестивале джаза в Москве в июне, а в сентябре в Сочи, рассказал РИА Новости саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. По его словам, Всемирный фестиваль молодежи, который проходил в марте на федеральной территории Сириус, открыл новые таланты джаза. "Ну, во-первых, у нас есть ребята, которых мы приглашали на Всемирный фестиваль молодёжи, а теперь они приехали к нам на "Дни джаза" в Сириусе. Сегодня будут выступать наши узбекские друзья, осенью к нам приедут турецкие, ещё мы ждём ребят из Камеруна. Они покажут свои программы интересные и очень оригинальные. Камерун выступит на фестивале в Москве в июне, а в сентябре скорее всего приедут к нам в Сочи. Это бас-гитарист и певец Ришар Бона, - один из самых оригинальных музыкантов современности", - сказал Бутман в кулуарах проекта "Дни джаза" в Сириусе. Он пояснил, что площадка выступлений на юбилейном фестивале в Сочи сохраняется, при этом, оргкомитет не исключает возможности новых мест для концертов, тем более теперь, когда фестиваль будет длиться на курорте неделю. "Мы играем на разных площадках, и видим город-курорт, как одну из столиц джазовой фестивальной жизни. На наш 15-й фестиваль джаза в Сочи мы обязательно привезём что-то новое", - заключил Бутман. Ежегодный проект "Дни джаза" стартовал на федеральной территории Сириус 11 мая. Мероприятие открыли торжественным концертом российского саксофониста Игоря Бутмана. Ведущие российские и зарубежные музыканты на протяжении трех дней будут представлять слушателю свои оригинальные композиции в современной джазовой интерпретации. Впервые в рамках проекта Впервые в рамках проекта на сцене университета "Сириус" выступят джазовые исполнители из Узбекистана.

https://ria.ru/20240303/muzykanty-1930882611.html

https://ria.ru/20240303/butman-1930842172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, москва, камерун, игорь бутман, джаз