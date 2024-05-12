https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html

В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком

В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.05.2024

В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком

Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Подмосковье, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщило ГУ МВД России... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:19

2024-05-12T22:19

2024-05-12T22:19

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

мытищи

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Подмосковье, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале. "Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Мытищи, в котором погибло двое мужчин. В воскресенье, примерно в 19.02, на перекрёстке Осташковского шоссе и улицы Широкой деревни Ховрино произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя мотоциклом марки "БМВ", совершил столкновение с грузовой автомашиной марки "Ман", который осуществлял манёвр разворота. В результате ДТП мотоциклист 1999 года рождения и его пассажир 1990 года рождения скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

московская область (подмосковье)

россия

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, мытищи