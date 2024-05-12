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В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком
В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.05.2024
В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком
Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Подмосковье, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщило ГУ МВД России... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:19
2024-05-12T22:19
2024-05-12T22:19
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
мытищи
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Подмосковье, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале. "Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Мытищи, в котором погибло двое мужчин. В воскресенье, примерно в 19.02, на перекрёстке Осташковского шоссе и улицы Широкой деревни Ховрино произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя мотоциклом марки "БМВ", совершил столкновение с грузовой автомашиной марки "Ман", который осуществлял манёвр разворота. В результате ДТП мотоциклист 1999 года рождения и его пассажир 1990 года рождения скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, мытищи
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Мытищи
В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком
В Мытищах при столкновении мотоцикла БМВ с грузовиком Ман погибли два человека