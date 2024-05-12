https://ria.ru/20240512/donetsk-1945375183.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 12.05.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинские войска в 11.00 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:05

2024-05-12T13:05

2024-05-12T13:41

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 11.00 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.Кроме того, представительство сообщило, что в 08.00 по Никитскому району Горловки было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, и с 09.00 до 12.40 по Петровскому району Донецка, Никитскому и Центрально-Городскому районам Горловки были выпущены 12 снарядов калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945369952.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия