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Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 12.05.2024
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13:05 12.05.2024 (обновлено: 13:41 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/donetsk-1945375183.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 12.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинские войска в 11.00 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:05
2024-05-12T13:41
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 11.00 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.Кроме того, представительство сообщило, что в 08.00 по Никитскому району Горловки было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, и с 09.00 до 12.40 по Петровскому району Донецка, Никитскому и Центрально-Городскому районам Горловки были выпущены 12 снарядов калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 11.00 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 08.00 по Никитскому району Горловки было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, и с 09.00 до 12.40 по Петровскому району Донецка, Никитскому и Центрально-Городскому районам Горловки были выпущены 12 снарядов калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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