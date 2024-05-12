https://ria.ru/20240512/donetsk-1945337013.html
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2024
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:28
2024-05-12T08:28
2024-05-12T08:28
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта "ЦГБ № 14" получил ранения мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-комикадзе, кроме того, украинские войска также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
https://ria.ru/20240504/donetsk-1943797495.html
донецк
петровский район
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель