https://ria.ru/20240512/donetsk-1945337013.html

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2024

В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:28

2024-05-12T08:28

2024-05-12T08:28

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта "ЦГБ № 14" получил ранения мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-комикадзе, кроме того, украинские войска также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

https://ria.ru/20240504/donetsk-1943797495.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия