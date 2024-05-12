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В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/donetsk-1945337013.html
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2024
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:28
2024-05-12T08:28
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта "ЦГБ № 14" получил ранения мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-комикадзе, кроме того, украинские войска также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
https://ria.ru/20240504/donetsk-1943797495.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Донецке при обстреле пострадал мирный житель

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в воскресенье утром при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта "ЦГБ № 14" получил ранения мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-комикадзе, кроме того, украинские войска также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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