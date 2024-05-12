https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html
Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве
Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве - РИА Новости, 12.05.2024
Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве
Жительница пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде Инна рассказала РИА Новости, что в ее квартире при взрыве выбило стекла и оконные рамы, а пострадавшего... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:56
2024-05-12T13:56
2024-05-12T13:59
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Жительница пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде Инна рассказала РИА Новости, что в ее квартире при взрыве выбило стекла и оконные рамы, а пострадавшего супруга увезла "скорая". Женщина рассказала, что вместе с супругом проживает на седьмом этаже второго подъезда. По ее словам, обрушение после взрыва произошло в одно мгновение. Ее квартиру "зацепило" только ударом, она не обрушилась. Сама женщина в момент взрыва находилась в коридоре и не пострадала. "Стекла все повылетали, оконные рамы… Муж был в спальне, не успел (выбежать – ред.)… Рассекло там и голову, и лицо. Забрала "скорая", - рассказала собеседница. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945377563.html
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Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде: "Стекла все повылетали"
Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде, рассказала РИА Новости, что обрушение произошло буквально за одно мгновение. У женщины пострадал муж, его увезли на скорой.
2024-05-12T13:56
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PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве
Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала об украинском обстреле