https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html

Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве

Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве - РИА Новости, 12.05.2024

Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве

Жительница пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде Инна рассказала РИА Новости, что в ее квартире при взрыве выбило стекла и оконные рамы, а пострадавшего... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:56

2024-05-12T13:56

2024-05-12T13:59

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Жительница пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде Инна рассказала РИА Новости, что в ее квартире при взрыве выбило стекла и оконные рамы, а пострадавшего супруга увезла "скорая". Женщина рассказала, что вместе с супругом проживает на седьмом этаже второго подъезда. По ее словам, обрушение после взрыва произошло в одно мгновение. Ее квартиру "зацепило" только ударом, она не обрушилась. Сама женщина в момент взрыва находилась в коридоре и не пострадала. "Стекла все повылетали, оконные рамы… Муж был в спальне, не успел (выбежать – ред.)… Рассекло там и голову, и лицо. Забрала "скорая", - рассказала собеседница. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945377563.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945376075.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде: "Стекла все повылетали" Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде, рассказала РИА Новости, что обрушение произошло буквально за одно мгновение. У женщины пострадал муж, его увезли на скорой. 2024-05-12T13:56 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела