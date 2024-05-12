https://ria.ru/20240512/degtyarev-1945356416.html

Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву

Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву - РИА Новости, 12.05.2024

Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:20

2024-05-12T11:20

2024-05-12T11:52

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву.В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта."Прибыл в Москву. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие", - написал Дегтярев.Он уточнил, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 12 мая назначен первый вице-губернатор Александр Никитин.."По моему распоряжению, врио губернатора согласно уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно", - написал Дегтярев.

https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920684546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, хабаровский край, александр никитин, госдума рф