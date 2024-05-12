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Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву - РИА Новости, 12.05.2024
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11:20 12.05.2024 (обновлено: 11:52 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/degtyarev-1945356416.html
Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву
Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву - РИА Новости, 12.05.2024
Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:20
2024-05-12T11:52
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву.В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта."Прибыл в Москву. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие", - написал Дегтярев.Он уточнил, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 12 мая назначен первый вице-губернатор Александр Никитин.."По моему распоряжению, врио губернатора согласно уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно", - написал Дегтярев.
https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920684546.html
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политика, москва, хабаровский край, александр никитин, госдума рф
Политика, Москва, Хабаровский край, Александр Никитин, Госдума РФ
Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву

Губернатор Дегтярев, предложенный на пост главы Минспорта, прибыл в Москву

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву.
В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта.
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"Прибыл в Москву. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие", - написал Дегтярев.
Он уточнил, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 12 мая назначен первый вице-губернатор Александр Никитин..
"По моему распоряжению, врио губернатора согласно уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно", - написал Дегтярев.
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