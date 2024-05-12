Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву
Губернатор Дегтярев, предложенный на пост главы Минспорта, прибыл в Москву
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Москву.
В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта.
"Прибыл в Москву. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие", - написал Дегтярев.
Он уточнил, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 12 мая назначен первый вице-губернатор Александр Никитин..
"По моему распоряжению, врио губернатора согласно уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно", - написал Дегтярев.
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