https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945402004.html

Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:57

2024-05-12T14:57

2024-05-12T15:06

политика

россия

госдума рф

дмитрий чернышенко

назначение нового состава правительства россии

сангаджи тарбаев

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев."Я бы хотел от имени комитета непосредственно... тоже подчеркнуть, что мы всецело тоже поддерживаем кандидатуру Дмитрия Николаевича (Чернышенко - ред.)", - сказал он.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, госдума рф, дмитрий чернышенко, назначение нового состава правительства россии, сангаджи тарбаев