https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945402004.html
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:57
2024-05-12T14:57
2024-05-12T15:06
политика
россия
госдума рф
дмитрий чернышенко
назначение нового состава правительства россии
сангаджи тарбаев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев."Я бы хотел от имени комитета непосредственно... тоже подчеркнуть, что мы всецело тоже поддерживаем кандидатуру Дмитрия Николаевича (Чернышенко - ред.)", - сказал он.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, дмитрий чернышенко, назначение нового состава правительства россии, сангаджи тарбаев
Политика, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Чернышенко, Назначение нового состава правительства России, Сангаджи Тарбаев
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по туризму рекомендовал утвердить Чернышенко вице-премьером