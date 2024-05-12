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Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
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14:57 12.05.2024 (обновлено: 15:06 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945402004.html
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:57
2024-05-12T15:06
политика
россия
госдума рф
дмитрий чернышенко
назначение нового состава правительства россии
сангаджи тарбаев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев."Я бы хотел от имени комитета непосредственно... тоже подчеркнуть, что мы всецело тоже поддерживаем кандидатуру Дмитрия Николаевича (Чернышенко - ред.)", - сказал он.
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политика, россия, госдума рф, дмитрий чернышенко, назначение нового состава правительства россии, сангаджи тарбаев
Политика, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Чернышенко, Назначение нового состава правительства России, Сангаджи Тарбаев
Комитет Госдумы рекомендовал Чернышенко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по туризму рекомендовал утвердить Чернышенко вице-премьером

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по туризму поддерживает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ, сообщил журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев.
"Я бы хотел от имени комитета непосредственно... тоже подчеркнуть, что мы всецело тоже поддерживаем кандидатуру Дмитрия Николаевича (Чернышенко - ред.)", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаРоссияГосдума РФДмитрий ЧернышенкоНазначение нового состава правительства РоссииСангаджи Тарбаев
 
 
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