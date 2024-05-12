https://ria.ru/20240512/chekunkov-1945392453.html

В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития

В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:25

2024-05-12T14:25

2024-05-12T14:25

политика

дальний восток

арктика

россия

михаил мишустин

николай харитонов

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье пресс-служба главы комитета Николая Харитонова. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

дальний восток

арктика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дальний восток, арктика, россия, михаил мишустин, николай харитонов, госдума рф