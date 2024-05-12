https://ria.ru/20240512/chekunkov-1945392453.html
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:25
2024-05-12T14:25
2024-05-12T14:25
политика
дальний восток
арктика
россия
михаил мишустин
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госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье пресс-служба главы комитета Николая Харитонова. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дальний восток, арктика, россия, михаил мишустин, николай харитонов, госдума рф
Политика, Дальний Восток, Арктика, Россия, Михаил Мишустин, Николай Харитонов, Госдума РФ
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития