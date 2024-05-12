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В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития - РИА Новости, 12.05.2024
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14:25 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/chekunkov-1945392453.html
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:25
2024-05-12T14:25
политика
дальний восток
арктика
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николай харитонов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье пресс-служба главы комитета Николая Харитонова. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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политика, дальний восток, арктика, россия, михаил мишустин, николай харитонов, госдума рф
Политика, Дальний Восток, Арктика, Россия, Михаил Мишустин, Николай Харитонов, Госдума РФ
В Госдуме рекомендовали утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Чекункова на пост главы Минвостокразвития

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал Думе утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, сообщила в воскресенье пресс-служба главы комитета Николая Харитонова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаДальний ВостокАрктикаРоссияМихаил МишустинНиколай ХаритоновГосдума РФ
 
 
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